"Claudia non stava bene a Campofiorito". Sono le parole dell'avvocato Filippo Liborio, legale della mamma di tre bimbi scomparsa dalla provincia di Palermo l'8 ottobre scorso. Claudia Stabile, cresciuta in Germania dove vive ancora sua madre e dove è volata insieme alla figlioletta nel 2016, scatenando la denuncia del marito Piero Bono, per abbandono del tetto coniugale, non dà sue notizie da oltre 20 giorni. Muto il telefono, fermo il conto bancario, l'auto parcheggiata nella'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, dove l'ha ritrovata il marito due giorni dopo la scomparsa. Per gli inquirenti, visto il precedente, la donna si sarebbe allontanata volontariamente da casa, ma nessuna pista è stata trascurata. "Io non la incontro da quasi un anno" ammette Filippo Di Liberto, l'avvocato che assiste la giovane mamma nel processo per ‘abbandono del tetto coniugale'."Disse che viveva male a Campofiorito – spiega a ‘Meridionews ‘- di fatto non c'è stata mai nessuna indagine psicologica, la spiegazione fu questa e basta".

La scomparsa risale allo scorso 8 ottobre, quando Claudia, che era intenta ai preparativi di una festicciola per il compleanno di suo marito, gli ha telefonato per dirgli che sarebbe andata a Corleone a ordinare una torta e poi al supermercato. Da quel momento la donna non ha più dato sue notizie. L'auto di famiglia è stata ritrovata dal marito due giorni dopo all'aeroporto di Palermo, che dista un'ora da casa, dove la vettura era parcheggiata con le chiavi nascoste sotto il tappetino. All'interno nessuna traccia di manomissioni. Gli investigatori stanno controllando i volti partiti dal capoluogo siciliano quella mattina. Col la sola patente e duecento euro, la somma che manca da casa, Claudia avrebbe potuto salire comunque a bordo di un aereo con destinazione europea. Ai giornalisti il marito Piero Bono, netturbino, ha raccontato che non c'era stato alcuno screzio tra lui e la moglie in quel periodo. La giornata che ha preceduto la scomparsa, a detta di Bono, era stata estremamente serena e felice. "Torna – ha fatto appello – i bimbi hanno bisogno di te".