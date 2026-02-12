Maltempo: voragine in Sardegna, alberi caduti in Calabria e bufera di neve in Sicilia, centinaia di soccorsi

Ore difficili a causa del maltempo su diverse regioni italiane dove oggi è allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico. Sono stati già centinaia gli interventi dei vigili del fuoco nelle scorse ore in Sardegna e Calabria per alberi caduti, voragini in strada, tetti divelti e allagamenti ma soccorsi anche in Sicilia dove una bufera di neve sull’Etna ha ricoperto tutto bloccando persone nelle auto.

In Sardegna oltre duecento interventi

In Sardegna i vigili del fuoco comunicano di aver condotto già oltre duecento interventi, soprattutto a causa del forte vento nel nord dell’Isola che ha sradicato alberi e divelto tetti. Situazioni più gravi nelle province di Sassari e Nuoro ma problemi si registrano in tutta la Sardegna. Nel Cagliaritano, a Gesico, un grosso smottamento ha aperto una voragine lungo la principale via d’accesso al centro abitato. Al momento del cedimento non transitava nessuno e quindi non ci sono persone coinvolte ma la viabilità è stata interrotta. Ad Arzachena i soccorritori sono intervenuti sulla provinciale per prestare assistenza a una persona rimasta bloccata sotto un albero caduto in strada.

In Calabria vento e temporali

Le raffiche di vento a oltre 100 chilometri orari e temporali hanno investito e messo in crisi anche la Calabria dove oggi è allerta meteo arancione su tutta l'area tirrenica. In tutta la zona scuole chiuse per precauzione. Anche qui oltre un centinaio gli interventi dei pompieri per la messa in sicurezza di strutture colpite dal vento e la rimozione di alberi caduti o pericolanti. La provincia di Catanzaro tra le aree più colpite.

Leggi anche Le notizie sul maltempo e sul Ciclone Harry in Sicilia, Sardegna e Calabria di mercoledì 21 gennaio

In Sicilia persone bloccate dalla bufera di neve

In Sicilia, invece, oltre alle piogge intense, anche una bufera di neve sull'Etna con auto coperte da una coltre bianca che ha bloccato tutto. Nel tardo pomeriggio di ieri i militari del soccorso alpino della Guardia di finanza hanno dovuto soccorrere cinque persone che erano rimaste bloccate in auto dalla neve sulla strada provinciale 92 sul versante Sud dell'Etna nella zona del Rifugio Sapienza, vicino ai Crateri Silvestri. Neve e evento hanno reso difficile anche l’operazione delle Fiamme Gialle che sono dovute avanzare a piedi dopo che il mezzo di servizio era rimasto boccato. I militari hanno utilizzato le pale in dotazione per liberare le persone bloccate nei mezzi e condurle in salvo a piedi.