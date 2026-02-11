Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione domani giovedì 12 febbraio: l’elenco delle regioni

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia: secondo le ultime previsioni meteo per domani, giovedì 12 febbraio, sono attese piogge e temporali anche di forte entità su gran parte della Penisola. Per questo, la Protezione civile è al lavoro per la pubblicazione del bollettino con le allerte meteo e alcuni comuni hanno già deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. In primis, ciò succede in Calabria, dove è stata dichiarata per le prossime ore allerta meteo arancione, che riguarda tutta la fascia tirrenica, dal massiccio del Pollino fino allo Stretto di Messina.

L'elenco dei comuni interessati è in aggiornamento e altri, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani 12 febbraio in Calabria: l'elenco dei comuni

Alcuni comuni della Calabria hanno già deciso di tenere chiuse le scuole domani, giovedì 12 febbraio, a casa dell'allerta meteo di livello arancione che è stata dichiarata dalla Protezione civile. Al momento, ordinanze sono state già firmate a Rende, Amantea, Longobardi, San Lucido, Bisignano, Diamante, Cerisano, Marano Principato e Lago (Cosenza), Arena, Falerna, Vibo Valentia e Gizzeria e San Pietro a Maida (Catanzaro). Qui lezioni sono sospese. A Guardia Piemontese scuole chiuse non solo domani anche venerdì 13 febbraio.

Scuole chiuse anche a Lamezia Terme: come si legge nell'apposita ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del Comune "chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado e degli Asili Nido comunali e privati ubicati nel territorio di Lamezia Terme, ivi compreso il plesso facente parte dell'Istituto Comprensivo Borrello- Fiorentino temporaneamente allocato in Gizzeria Lido, per l’intera giornata del 12 febbraio 2026".

In aggiornamento.