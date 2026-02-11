Attualità
Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione domani giovedì 12 febbraio: l’elenco delle regioni

L’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani giovedì 12 febbraio 2026, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Calabria, dove c’è allerta meteo arancione della Protezione civile.
A cura di Ida Artiaco
Ancora una giornata di maltempo sull'Italia: secondo le ultime previsioni meteo per domani, giovedì 12 febbraio, sono attese piogge e temporali anche di forte entità su gran parte della Penisola. Per questo, la Protezione civile è al lavoro per la pubblicazione del bollettino con le allerte meteo e alcuni comuni hanno già deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. In primis, ciò succede in Calabria, dove è stata dichiarata per le prossime ore allerta meteo arancione, che riguarda tutta la fascia tirrenica, dal massiccio del Pollino fino allo Stretto di Messina.

L'elenco dei comuni interessati è in aggiornamento e altri, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani 12 febbraio in Calabria: l'elenco dei comuni

Alcuni comuni della Calabria hanno già deciso di tenere chiuse le scuole domani, giovedì 12 febbraio, a casa dell'allerta meteo di livello arancione che è stata dichiarata dalla Protezione civile. Al momento, ordinanze sono state già firmate a Rende,  Amantea, Longobardi, San Lucido, Bisignano, Diamante, Cerisano, Marano Principato e Lago (Cosenza), Arena, Falerna, Vibo Valentia e Gizzeria e San Pietro a Maida (Catanzaro). Qui lezioni sono sospese. A Guardia Piemontese scuole chiuse non solo domani anche venerdì 13 febbraio.

Scuole chiuse anche a Lamezia Terme: come si legge nell'apposita ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del Comune "chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado e degli Asili Nido comunali e privati ubicati nel territorio di Lamezia Terme, ivi compreso il plesso facente parte dell'Istituto Comprensivo Borrello- Fiorentino temporaneamente allocato in Gizzeria Lido, per l’intera giornata del 12 febbraio 2026".

In aggiornamento. 

Attualità
Meteo
Attualità
