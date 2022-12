Maltempo, temporali flagellano il Centro Sud: tromba d’aria in Salento, fiume di fango in Sicilia Numerosi i danni causati dal maltempo nelle ultime ore sulle regioni centro meridionali: una tromba d’aria si è abbattuta sul Salento, in Sicilia frane e famiglie isolate dopo temporale, in Calabria una donna è stata salvata dai vigili del fuoco dalla sua abitazione invasa dall’acqua.

A cura di Ida Artiaco

Maltempo a Catanzaro.

Il maltempo continua a mettere in ginocchio gran parte delle regioni italiane del Centro Sud. Nelle ultime ore si sono verificati danni dalla Sicilia alla Puglia, passando per Calabria e Campania e Lazio, a causa delle pioggia caduta abbondante accompagnata anche da grandine e vento forte.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, soccorso ad automobilisti in difficoltà e danni d'acqua in genere. Ecco, di seguito, la situazione regione per regione.

Tromba d'aria in Salento

Una tromba d'aria si è abbattuta durante un violento temporale ieri sera in Salento provocando danni. I comuni maggiormente interessati sono stati Ugento, Lequile, San Pietro in Lama, Carmiano, Campi salentina e Novoli.

Alcuni alberi sono finiti sugli immobili vicini o sono caduti sulle auto in sosta, alcune tensostrutture sono state pesantemente danneggiate e i muretti abbattuti assieme ai segnali stradali e ai pali dell'elettricità. Non si registrano al momento danni alle persone.

Paura a Novoli, in particolare, dove è finita in strada la copertura impermeabilizzante del lastrico solare della Rsa ‘Villa Elena' e sono state danneggiate le tensostrutture della Fòcara, la grande piramide composta da fascine di vite a cui, a metà gennaio, viene appiccato il fuoco in onore di Sant'Antonio Abate.

Allagamenti in Calabria

Allagamenti si sono verificati anche in Calabria, in particolare in provincia di Catanzaro e Crotone. Il comune di Roccabernarda ha pubblicato sulla propria pagina Facebook le immagini della distruzione del maltempo delle scorse ore, aggiungendo un invito ai cittadini a "evitare spostamenti dentro il paese per facilitare le operazioni di pulizia. Siamo vicini a tutte le famiglie che hanno subito danni e saremo punto di riferimento costante nei prossimi giorni sia a livello morale che burocratico".

Nel catanzarese, a Simeri Crichi una donna anziana è stata recuperata e tratta in salvo dall'abitazione invasa dall'acqua. In totale sono 34 gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco, 12 quelli in corso e circa 70 le richieste in attesa. A Cicala il maltempo ha provocato il danneggiamento del depuratore e della condotta adduttrice delle sorgenti.

Strade invase dal fango in Sicilia

Paura anche in provincia di Messina, dove i temporali e il forte vento delle scorse ore hanno provocato danni, con torrenti tracimati, strade, cantine e case allagate, gente bloccata nelle auto o in casa, tratti di strada crollati soprattutto a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, dove i rispettivi sindaci hanno invitato i cittadini a "rimanere nelle proprie abitazioni e a evitare di mettersi in strada".

Le forti piogge hanno dato vita anche a frane, con la conseguente interruzione del traffico sulle strada invase dal fango. Anche l'A20 è stata interrotta tra gli svincoli di Falcone e Barcellona Pozzo di Gotto, case e sottopassaggi allagati con persone rimaste bloccate nelle auto, in casa, e alcune famiglie isolate.

Acqua alta a Venezia: attivato il Mose

Nuovo picco di acqua alta a Venezia, dove la marea ha toccato alle ore 6.50 i 121 centimetri, misurati in Adritico alla Bocca di Porto del Lido, mentre in città l'acqua è salita al massimo a 70 centimetri sul medio mare e dove è stato attivato il Mose.

Le barriere mobili sono state alzate alle 2.50 alle bocche di porto di Lido e Chioggia mentre quella di Malamocco è stata chiusa alle 5.30 per permettere l'ingresso in laguna ad un traghetto.