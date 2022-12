Maltempo Roma: violenti temporali provocano danni e allagamenti, 160 interventi dei vigili del fuoco Ancora pioggia e maltempo oggi su Roma. Nella notte violenti temporali si sono abbattuti sulla capitale e la provincia: 160 gli interventi dei vigili del fuoco.

A cura di Redazione Roma

Violenti temporali si sono abbattuti nella notte sul territorio di Roma e provincia. La pioggia, accompagnata da una tempesta di fulmini, ha provocato danni e allagamenti. In tutto sono stati 160 gli interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia, che in alcuni casi hanno dovuto rimuovere rami e alberi caduti, o soccorrere gli automobilisti in difficoltà, nelle ultime 24 ore. A causa dell'allerta meteo la Protezione Civile aveva invitato i cittadini a limitare gli spostamenti al minimo indispensabile per la scorsa notte. Già nella mattinata si erano registrati allagamenti e danni, tra chiusure delle stazioni delle metro e gli animali del canile della Muratella tratti in salvo dall'acqua che ha completamente inondato la struttura pubblica, mettendo a rischio cani e gatti.

Le previsioni meteo su Roma e il Lazio

Per la giornata di oggi – domenica 4 dicembre – sono previsti ancora temporali sul territorio di Roma e provincia, in particolare modo dalla tarda mattinata fino alla serata di oggi. Schiarite nella notte. A Roma oggi sarà anche giornata di circolazione ridotta per la domenica ecologica, con il divieto di circolazione all'interno della fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Un lieve miglioramento è previsto per la giornata di domani, lunedì 5 ottobre, con cielo poco nuvoloso e scarse possibilità di piogge. Ma da martedì sarà il maltempo a farla da padrona per tutto il resto della settimana, quando anche il ponte dell'Immacolata sarà funestato dalla pioggia e si registrerà un brusco calo delle temperature e le nevicate che si porteranno anche in bassa quota.