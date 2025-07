video suggerito

Ancora un'esplosione a Roma, scoppia una roulotte a Centocelle: Vigili del Fuoco sul posto Ancora un'esplosione a Roma, stavolta a Centocelle: dalle prime informazioni sembra che una roulotte abbia preso fuoco, saltando in aria. Nessuna persona all'interno.

A cura di Natascia Grbic

Ancora un'esplosione a Roma: poco dopo le 14 di venerdì 4 luglio 2025, un boato è stato avvertito anche nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni sembra che a esplodere sia stata una roulotte. La persona che vi abita non era fortunatamente all'interno. Panico in strada: tantissime persone sono scese dai palazzi per andare a controllare cosa fosse accaduto, i vetri sono tremati nuovamente nel quadrante di Roma Est, ancora sotto shockper la forte esplosione di stamattina in via Gordiani. Sul posto sono arrivati immediatamente anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia e gli operatori del 118. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, le fiamme che hanno avvolto la roulotte sono state domate, ma i pompieri sono ancora al lavoro per spegnere l'incendio che si è sviluppato nell'area verde davanti al Forte Prenestino. Non è ancora chiaro se sia andata prima a fuoco la roulotte oppure le sterpaglie.

Un testimone: "Ancora un boato, siamo scesi subito"

"Ero lì quando si è sentito ancora uno scoppio fortissimo, sono sceso di casa e ho visto la scena – racconta un residente -. La prima a scoppiare è stata una moto. Noi abbiamo subito chiamato i Vigili del Fuoco e abbiamo provato a controllare che il signore che abita nella roulotte non fosse dentro. Fortunatamente era uscito questa mattina".

Stamattina l'esplosione al distributore Gpl di via Gordiani

Solo questa mattina una stazione di servizio in via Gordiani è esplosa, provocando il ferimento di quaranta persone. Secondo le prime informazioni, lo scoppio sarebbe stato causato dalla perdita di gas di una cisterna che stava facendo rifornimento al distributore. Sul posto erano già arrivati i Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri e i soccorritori del 118, che avevano provveduto a delimitare l'area. Solo per questo non si è verificata una strage. Numerosi i feriti tra le forze dell'ordine e i soccorritori del 118, almeno due sarebbero gravi. Fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita.