Cosa sappiamo sull'esplosione del distributore Gpl in via Gordiani a Roma: il video dello scoppio La dinamica dell'esplosione avvenuta questa mattina in via Gordiani, dove una stazione di servizio Gpl è saltata in aria, è ancora da chiarire. A quanto appreso da Fanpage.it i Vigili del Fuoco erano già sul posto per una fuga di gas che però non interessava il distributore, quando è avvenuto lo scoppio.

A cura di Natascia Grbic

Roma questa mattina è stata svegliata da una fortissima esplosione. Il distributore Gpl in via Gordiani, a Villa De Sactis, è saltato in aria con un boato che si è sentito non solo nella capitale, ma anche nei comuni limitrofi. Decine le persone fuggite, due i palazzi evacuati, oltre a un centro sportivo dove erano presenti quindici bambini. Almeno ventuno le persone ferite.

Prima la fuga di gas, poi le esplosioni

La dinamica dell'esplosione è ancora da chiarire, le indagini potranno essere avviate in modo completo una volta spento l'incendio. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, sarebbero state non una, ma due le esplosioni che hanno interessato l'area. Ciò che sembra accertato, è che una cisterna stava facendo rifornimento nella stazione di servizio in via Gordiani quando tutto è esploso. Sul posto i Vigili del Fuoco erano già presenti, ma per una fuga di gas proveniente da un altro punto della zona, non dalla stazione di servizio. Dalle informazioni emerse negli ultimi minuti, un camion avrebbe urtato una conduttura del gas lì vicino. Quello che non è ancora chiaro, è se i due incidenti siano correlati. Nell'aria si sentiva già un forte odore di gas prima dell'esplosione. .Cosa abbia provocato lo scoppio però, è ancora da chiarire.

21 feriti, nessuno in condizioni gravi

Sono almeno ventuno le persone ferite, sembra tutte non in pericolo di vita. Al momento non si ha notizia di vittime accertate. Un pompiere, rimasto gravemente ferito, si trova ora ricoverato in ospedale, feriti anche poliziotti e soccorritori del 118, oltre a diversi passanti. Gli inquirenti della procura di Roma sono in attesa delle informative dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine presenti sul posto. Una volta ricevute, sarà aperto un fascicolo d'inchiesta per chiarire le cause di quella che sarebbe potuta essere una vera e propria strage.

Una testimone: "Investita dalle fiamme, è stato terribile"

"Non è stata una cosa improvvisa – spiega un residente -. C'è stato prima un piccolo incendio, e poi l'esplosione". "Ero con mia figlia e il cane dall'altra parte della strada quando è esploso tutto – racconta una testimone -. Avevo sentito il primo boato, tanto che all'inizio pensavo fosse il terremoto. Mi ha poi chiamato mia sorella chiedendomi se fosse scoppiato qualcosa, mi sono affacciata e ho visto la fumata nera. Mi sono vestita e sono scesa con mia figlia a portare giù il cane, arrivata qui davanti c'è stata la seconda esplosione e siamo state investite dalle fiamme. Mi sono spaventata moltissimo, ho avuto un attacco di panico: siamo subito scappate, mi sono ferita a una gamba, pensavo fosse un'autobomba".

Danneggiata la scuola d'infanzia Romolo Balzani

La scuola d'infanzia Romolo Balzani ha subito diversi danni: essendo luglio fortunatamente non c'era nessun bambino all'interno, le attività erano cessate il 30 giugno. "Non ci hanno fatto entrare, ci hanno riferito di danni importanti – spiega la dirigente scolastica Rosanna La Balestra – Di sicuro a settembre questo plesso non potrà riaprire, dovremo capire come far ripartire le attività per tutti i bambini".