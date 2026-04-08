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Esplosione in un appartamento a Garbatella: vigili del fuoco e ambulanza sul posto, residenti evacuati

Il rogo sarebbe partito da un elettrodomestico difettoso. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia, non si sono registrati feriti.
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A cura di Francesco Esposito
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Un’esplosione ha interrotto la tranquillità del tardo pomeriggio alla Garbatella, a Roma. Erano circa le 19 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ignazio Persico 30 per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina. Le fiamme erano già in corso quando, durante le operazioni di spegnimento, un boato ha improvvisamente scosso la strada, allarmando residenti e passanti.

Secondo quanto emerso, a provocare l’esplosione sarebbe stato il malfunzionamento di una lavastoviglie presente nell’abitazione interessata dal rogo. A scopo precauzionale, tutti i residenti dello stabile sono stati fatti evacuare, per evitare possibili intossicazioni dovute al fumo che si era propagato nei vani comuni e nelle scale.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, supportate anche dal carro teli utilizzato per le operazioni di soccorso in altezza. I pompieri hanno lavorato per contenere l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio, avviando contemporaneamente le verifiche tecniche necessarie per valutare eventuali danni strutturali.

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Al momento, l’appartamento coinvolto è sotto accertamenti per stabilire se dovrà essere dichiarato inagibile, mentre tutti gli altri alloggi risultano utilizzabili. Ai proprietari è stato quindi consentito di rientrare nelle proprie abitazioni una volta terminate le operazioni più urgenti.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 e volanti della polizia di Stato, per garantire assistenza e gestire la sicurezza dell’area. Non si registrano feriti, ma un uomo anziano è stato comunque visitato e medicato sul posto dal personale sanitario.

Il fumo nero dall’appartamento
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