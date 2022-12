Allerta gialla maltempo nel Lazio, Roma è allagata: sottopassi e strade chiuse Piove da ieri sera sulla regione Lazio, pioggia incessante sulla capitale. Sottopassi e strade allagate, chiuse al traffico. Disagi anche sui mezzi pubblici.

A cura di Beatrice Tominic

Allagamento via Polense, foto da Facebook.

È tornata la pioggia sulla capitale e sull'intera regione Lazio, bagnata da precipitazioni e temporali con forte vento e attività elettrica intensa. Come annunciato dal dipartimento di Protezione Civile, ieri è scattata una nuova allerta gialla su tutte le province laziali dalla serata di venerdì e per le 24 o 36 ore successive per criticità idrogeologica.

Piove già da ore su Roma. Molte le infrastrutture che stanno risentendo del maltempo, dai bus danneggiati, alle strade allagate con conseguente traffico in tilt: almeno 250 gli interventi, soltanto nella nottata appena trascorsa dei vigili urbani.

Maltempo a Roma, Cotral e Roma-lido rallentata

Come riporta sul suo profilo Twitter Luce Verde Roma, in collaborazione con Aci, il servizio dei bus Cotral e della linea Roma-Lido è rallentata a causa di guasti ad alcuni treni. A supporto del servizio ferroviario sono state attivate le navette sostitutive che effettuano fermate in tutte le stazioni.

Strade allagate, i danni dei temporali sulla circolazione

Situazione difficile anche per chi si muove con i propri mezzi lungo le strade della capitale, molte delle quali risultano allagate questa mattina. Gli allagamenti più importanti rilevati nel corso di questa prima parte di mattinata riguardano la Galleria Tre Fontane all'altezza della diramazione verso Laurentina-Centro.

In via Tiburtina, all'altezza di piazzale delle Crociate, è stata chiusa via della Lega Lombarda in direzione di via Tiburtina: la circolazione è deviata verso il cavalcavia di Portonaccio. Allagate anche via Polense (nella foto in apertura), via Collatina e via Prenestina verso via Togliatti.

Via Collatina allagata, foto dalla pagina Facebook "Dillo a noi Roma"

Nella notte è stato chiuso anche il sottopasso dell'Appia Nuova, al sedicesimo chilometro, all'altezza dell'aeroporto di Ciampino: sul posto è arrivata la Protezione Civile. In questo caso il traffico è deviato sulla carreggiata laterale di superficie, con rallentamenti.

La pioggia causa un cortocircuito: incendio a Guidonia

Fra i disagi dovuti al maltempo, anche un incendio che si è sviluppato a nord est di Roma, nel comune di Guidonia Montecelio. Le prime fiamma hanno avuto origine questa mattina verso le ore 4 in via Carlo Todini all'interno di un garage: è possibile che il rogo sia dovuto ad un cortocircuito legato alla forte pioggia che ha intaccato l'impianto elettrico.

Sul posto, in breve tempo, sono arrivati i vigili del fuoco di Tivoli e i carabinieri della Tenenza di Guidonia che hanno fatto evacuare gli appartamenti più vicini al luogo del rogo per evitare eventuali intossicazioni da fumo: fortunatamente, però, non è stato registrato alcun ferito. L'incendio ha causato solo danni materiali, soprattutto nell'appartamento che si trova al piano immediatamente superiore del garage, disabitato.

Maltempo a Roma, i temporali per tutto il fine settimana

Pioggia e temporali continueranno fino alla mattina di domani, domenica 3 dicembre 2022 su tutte le province. Fino alla serata di ieri, come segnala Meteo Lazio, la provincia più colpita è stata quella pontina, dove si è superato 15-35 mm in meno di due ore notte. Sessanta millimetri, invece, quelli caduti nella prima mattina di oggi sui Castelli Romani.

Da stanotte, verso mezzanotte, le piogge che stavano colpendo la provincia di Roma si sono intensificate e un violento temporale si è abbattuto su Roma, Castelli Romani, Pomezia e litorale romano, con intensa attività elettrica, come previsto. Fra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, infine, è previsto un nuovo peggioramento.