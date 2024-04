video suggerito

Allagata via Ostiense per tubatura rotta, strada chiusa tra via Lepidio e Ostia Antica Attualmente via Ostiense è stata chiusa al traffico dall’altezza di via Lucio Lepidio, stazione metro Lido Nord, e Ostia Antica in entrambe le direzioni di marcia. Stando a quanto si apprende, sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Acea per cercare di riparare la perdita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Via Ostiense si è allagata a causa della rottura di una tubatura Acea. Stando a quanto si apprende, il fatto è successo intorno alle 8.30 di oggi, lunedì 1 aprile, all’altezza della Stazione Metromare Lido Nord. La rottura ha causato la fuoriuscita di acqua sulla carreggiata. Sul posto sono arrivati gli uomini del Gruppo Mare della Polizia locale di Roma Capitale.

Informano i residenti sul gruppo Ostia Informa: "Via Ostiense ora chiusa al traffico tra Ostia e Ostia antica, stazione Ostia antica accessibile. Per allagamento della strada all'altezza di Lido nord (ho visto acqua uscire tipo fontana, da sotto un marciapiede)".

Via Ostiense chiusa al traffico in entrambe le direzioni

Attualmente via Ostiense è stata chiusa al traffico dall'altezza di via Lucio Lepidio, stazione metro Lido Nord, e Ostia Antica in entrambe le direzioni di marcia. Stando a quanto si apprende, sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Acea per cercare di riparare la perdita.

Secondo quanto ricostruito, sono stati notevoli i disagi per i cittadini residenti in zona. In alcune case l'acqua è stata staccata per tentare di riparare la tubatura.

Intorno alle 8.30, l'acqua si è riversata sulla carreggiata di via Ostiense e l'allarme è scattato pochi minuti dopo, quando però l'acqua era diventata già alta dieci centimetri almeno. I disagi al traffico sono stati notevoli, dal momento che molte automobili in mattinata si sono dirette verso via Ostiense per raggiungere il litorale romano.