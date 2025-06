Esplosione nella notte a Ostia: scoppia una bomba davanti a una palestra, in strada anche Enzo Salvi L’esplosione è avvenuta nella notte in via delle Azzorre a Ostia. Un ordigno è stato lanciato contro la saracinesca della palestra Di Napoli. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enza Savarese

Esplosione nella notte a Ostia davanti l'ingresso della palestra Di Napoli. Il boato ha svegliato i residenti in via delle Azzorre alle 2.30 del mattino di giovedì 26 giugno. Nessun ferito, ma molti danni materiali tra cui la saracinesca dell'esercizio commerciali e almeno una decina di auto sono rimaste danneggiate dai detriti dell'esplosione.

Sul posto intorno alle 3 del mattino sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia. Con l'utilizzo di un'autoscala e un'autobotte i pompieri si sono accertati che nell'edificio interessato dall'esplosione non ci fossero feriti o persone intrappolate tra le macerie. L'esplosione sarebbe stata causata da un ordigno artigianale posizionato davanti l'ingresso della palestra, la dinamica ha richiesto quindi l'intervento anche degli artificieri della Polizia di Stato che hanno iniziato i rilievi del caso.

Esplosione a Ostia, l'attore Enzo Salvi riprende i danni: "Una scena da guerra"

Tra i primi a raggiungere il luogo dell'esplosione è l'attore Enzo Salvi detto "Er Cipolla". Il comico romano ha documentato gli effetti dell'ordigno artigianale pubblicando sui suoi profili social i danni alle auto e alla palestra Di Natale. "Noi a Ostia ci svegliamo con le bombe – scrive in un post- macchine sventrate. Tutti i vetri esplosi".

Con lui sul luogo dell'esplosione anche i residenti della zona che spaventati dal boato sono scesi in strada per contare i danni. "Una scena da guerra", continua Salvi che denuncia anche l'ultimo, ennesimo, episodio che spaventa il territorio del Municipio X di Roma. "Questo non è più un fatto di cronaca. È una vergogna, una minaccia alla nostra sicurezza", conclude.