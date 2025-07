Perdita d’acqua in via Trionfale, strada allagata e chiusa al traffico

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Via Trionfale è chiusa per una perdita d'acqua. La dispersione idrica si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 1° luglio, nel quadrante Nord della Capitale. La fuoriuscita d'acqua sulla carreggiata ha reso necessaria la chiusura di parte di via Trionfale, una strada molto trafficata, creando non pochi disagi alla circolazione. Si tratta infatti di un collegamento molto utilizzato anche dai pendolari, che si spostano quotidianamente da e verso Roma per studio o lavoro.

Perdita d'acqua in via Trionfale

Non è chiaro cosa abbia provocato la perdita d'acqua, presumibilmente una rottura delle tubature. La dispersione è avvenuta in via Trionfale all'altezza di via Stresa. La carreggiata si è allagata, a segnalare la fuoriscita d'acqua sono stati i residenti, che hanno richiesto un intervento tecnico. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il XIV Montemario, che hanno gestito la viabilità in zona e chiuso temporaneamente il tratto di strada interessato dalla perdita. Sul posto è intervenuto il personale di Acea che gestisce il servizio idrico capitolino. La chiusura stradale ha permesso ai tecnici Acea di lavorare per riparare la rottura.

Via Trionfale chiusa per perdita d'acqua

Gli agenti sono tuttora impegnati nella gestione della viabilità nell’intero quadrante. Via Trionfale è stata temporaneamente chiusa al traffico tra via Luigi Morandi e via Nicola Fornelli in direzione Roma Centro e tra via Mario Fani e via Luigi Morandi in direzione opposta. Ad essete momentaneamente interdetto è anche l’accesso a via Trionfale, in direzione fuori Roma, per i veicoli provenienti da via Stresa.