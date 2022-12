Allerta meteo gialla nel Lazio per stasera e domani 3 dicembre: temporali anche a Roma Allerta meteo gialla da stasera, 2 dicembre, fino a domani: maltempo su tutta la regione, soprattutto sulle zone costiere, con vento e attività elettrica.

A cura di Beatrice Tominic

Si preannuncia una serata cupa e piovosa quella di oggi, venerdì 2 dicembre 2022. Da stasera e per le successive 24- 36, quindi fino almeno alla serata di domani, sabato 3 dicembre, è stata proclamata un'allerta meteo di colore giallo per temporali. A comunicare le avverse condizioni meteorologiche è stato, come di consueto, il Dipartimento della Protezione Civile della regione Lazio che ha valutato i livelli di allerta e ha riscontrato ordinaria criticità idrogeologica sull'intera regione Lazio, Roma compresa.

Maltempo a Roma, allerta gialla nel Lazio e sulle coste da stasera

Da stasera sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione Lazio e su tutte le province, compresa la capitale. Anche per questo fine settimana, inoltre, si prevede che fra i territori più colpiti ci saranno quelli costieri, già duramente interessati nel corso delle ultime piogge, soprattutto nella provincia pontina. Durante i temporali, oltre alla pioggia, sono attese anche forti raffiche di vento e una forte attività elettrica: lampi, tuoni e fulmini illumineranno il cielo.

Le previsioni meteo per le altre città del Lazio

Stessa situazione anche nelle altre province della regione Lazio. Viterbo, Rieti, Roma, Latina e Frosinone: nessuna città verrà risparmiata da questa nuova ondata di maltempo sulla regione. Come si vede anche nella cartina nella foto in alto, su tutta la regione è stata proclamata l'allerta gialla e ordinaria criticità idrogeologica per temporali, come si legge nella legenda. E nel frattempo, in molte città e zone del Lazio, è già iniziato a piovere.