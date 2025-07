video suggerito

Caldo a Roma, oggi e domani bollino rosso e oltre 35 gradi in tutte le province della regione Lazio Caldo da bollino rosso a Roma e nel Lazio: oggi e domani, 2 e 3 luglio, l'allerta di calore di livello tre riguarda tutti i capoluoghi di provincia della regione.

A cura di Beatrice Tominic

Allerta per il caldo a Roma e nel Lazio anche oggi e domani, mercoledì 2 e giovedì 3 luglio 2025, con temperature che si muovono sopra i 35 gradi. Continuano le ondate di calore nel Lazio dove, tutti i capoluoghi di provincia, in questi due giorni, si tingono di rosso e raggiungono il livello massimo di allerta. Come riporta il Ministero della Salute nella lista che rilascia ogni tre giorni delle ondate di calore in Italia, oltre alla capitale, anche Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo sono nella morsa del caldo.

L'eccezione di Civitavecchia, unico caldo da bollino giallo nel Lazio

Per ogni città il bollino è rosso, tranne Civitavecchia, che pur non essendo un capoluogo di provincia si trova eccezionalmente nella lista redatta dal Ministero. Sulla città del litorale, forse proprio grazie al fatto che si affaccia sul mare e viene garantita ventilazione anche nelle ore più calde, il bollino per questi due giorni resta di colore giallo, l'allerta minima, di livello 1, immediatamente successiva al livello zero, indicata con il colore verde.

Capitale del caldo: bollino rosso e allerta calore a Roma

A Roma le temperature continuano ad essere alte. Non fanno eccezione neanche oggi e domani, mercoledì 2 e giovedì 3 luglio 2025 (così come non ha fatto eccezione neppure la giornata di ieri, martedì primo luglio). L'allerta calore resta alta, di livello tre e il bollino continua ad essere tinto di rosso.

Alle ore 8 della mattina di mercoledì 2 luglio i gradi attesi sono 30, alle 14, invece, 36, valore che coincide con la temperatura massima percepita. Per domani, giovedì 3 luglio, invece, ogni orario vede l'aumento di un grado: la mattina 31 gradi e il pomeriggio 37, con la massima percezione di 37 gradi. E la situazione non sembra essere destinata a migliorare: nel weekend le temperature sfiorano i 40 gradi.

L’ondata di calore del 2 e 3 luglio a Roma.