video suggerito

Incendio a Don Bosco, evacuate oltre 20 persone fra cui bambini: alcune intossicate, una ustionata alle mani Oltre 20 persone evacuate, fra cui diversi bambini e una sulla sedia a rotelle: l’intervento dei vigili del fuoco nel quartiere Don Bosco. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incendio nel quartiere Don Bosco.

Paura nel quartiere Don Bosco dove, in una traversa di viale Togliatti, in via Filomusi Guelfi, si è verificato un incendio all'interno di un palazzo. L'incendio è scoppiato in un appartamento al terzo piano di una palazzina di otto. Non appena si sono diffuse le prime fiamme, è scattato l'allarme. Sul posto sono subito arrivati i pompieri che hanno evacuato oltre venti persone, fra cui diversi bambini e una persona disabile in sedia a rotelle. Alcune persone sono state trasportate d'urgenza in ospedale perché hanno riportato intossicazioni. Ad avere la peggio una persona che si trovava nell'appartamento da cui è scoppiato il rogo: ha riportato gravi ustioni alle mani.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco che hanno raggiunto la palazzina con due Aps (12A e 10 A),due autoscale (AS 12 e AS 1), il carro teli, il carro autoprotettori, oltre la presenza del capo turno provinciale. Una volta arrivati, si sono subito recati nell'appartamento al terzo piano, della palazzina di otto, dove è scoppiato l'incendio nel primo pomeriggio: la chiamata alla Sala Operativa è arrivata verso le ore 15.15.

L'arrivo dei soccorsi: persone evacuate e alcune intossicate

Una volta arrivati, i pompieri hanno evacuato l'intera palazzina a causa del fumo sprigionato dalle fiamme che han raggiunto gli appartamenti ai piani più alti. In strada si sono ritrovate le persone temporaneamente evacuate, più di 20. Fra loro anche diversi bambini, a casa da scuola per le vacanze estive, e una persona disabile su una sedia a rotelle. Per soccorrere le persone che risiedono nel palazzo in cui si è sviluppato l'incendio, oltre ad alcune ambulanze, sono arrivati i Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà, quelli della Compagnia Roma Casilina e quelli del Nucleo Radiomobile di Roma.

Estratte dall'appartamento invaso dal fumo: come stanno le persone rimaste intossicate

Oltre ad evacuare le persone, una volta sul posto i vigili del fuoco hanno estratto diverse persone che si trovavano all'interno delle loro abitazioni, in breve tempo invase dal fumo. Alcune di loro, prontamente affidate al personale sanitario del pronto soccorso del 118, sono rimaste intossicate. Fortunatamente le intossicazioni non sembrano essere critiche: nessuna delle persone intossicate, in totale sei condomini, è in pericolo di vita.

Per alcune, però, tratte in salvo dagli appartamenti invasi dal fumo, si è reso necessario il trasferimento in ospedale: tre sono finite in codice rosso e tre in codice giallo.

Ad avere la peggio una persona che occupava l'appartamento in fiamme che ha riportato un'ustione agli arti e che è stata portata d'urgenza al pronto soccorso del policlinico Umberto I: le ustioni riportate sono state valute con un codice rosso.