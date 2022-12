Domenica ecologica a Roma oggi 4 dicembre: orari del blocco auto in fascia verde Oggi, 4 dicembre, in programma a Roma la Domenica Ecologica. Disposto il blocco di tutti i veicoli all’interno della nuova ‘Fascia Verde’. All’interno gli orari e le categorie di veicoli che potranno ugualmente circolare.

A cura di Enrico Tata

Oggi, 4 dicembre 2022, in programma la Domenica ecologica a Roma. Previsto un blocco auto e il divieto di circolazione totale all'interno della Fascia Verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, come comunicato sul sito ufficiale di Roma Mobilità. Sarà la prima Domenica ecologica con i confini della nuova ‘Fascia Verde'. Il blocco non riguarderà tutti i veicoli ibridi, bi fuel a gpl e a metano, elettrici e a benzina Euro 6.

Domenica ecologica oggi a Roma: gli orari del blocco traffico

Domenica 4 dicembre previsto il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella zona Ztl ‘Fascia Verde' dalle 7.30 alle 12.30 e poi dalle 16.30 alle 20.30.

“Le ‘domeniche ecologiche’ sono provvedimenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni inquinanti ma, soprattutto, costituiscono occasioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e sulle buone pratiche da adottare per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo", ha dichiarato l'assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi.

Le strade nella nuova fascia verde dove non si può circolare oggi

Queste le strade che delimitano la nuova ‘Fascia Verde‘ di Roma Capitale:

circonvallazione Aurelia

circonvallazione Cornelia

via Domenico Tardini

via della Pineta Sacchetti

via Vittorio Montiglio

via Luigi Arbib Pascucci

via della Pineta Sacchetti

via Trionfale largo Cervinia

via Igea piazza Walter Rossi

via della Camilluccia

piazza dei Giuochi Delfici

via Cassia

via Vilfredo Pareto

largo Pasquale Saraceno

via Giovanni Fabbroni

via Flaminia Nuova

via dei Due Ponti via Flaminia

via Flaminia (rampe di collegamento con Tor di Quinto e Stazione Tor di Quinto)

via Flaminia

via Flaminia Nuova

via Flaminia Nuova (rampa laterale Roccalvecce)

via Flaminia Nuova via Flaminia (rampa laterale Grottarossa)

via Flaminia

via Flaminia (rampa laterale Barendson)

via Flaminia Grande Raccordo Anulare Grande Raccordo Anulare (rampa di collegamento con Salita di Castel Giubileo)

Salita di Castel Giubileo

via Grottazzolina

via di Castel Giubileo

via Bolognola

via Salaria

via Salaria (rampa laterale di ritorno) via Salaria via Salaria (rampa di collegamento con via Cortona)

via Salarla Ponte Salario

via dei Prati Fiscali

piazza Pier Carlo Talenti

via Ugo Ojetti

via Arturo Graf

viale Kant

viale Egidio Galbani

Chi può circolare durante la domenica ecologica a Roma

Possono circolare comunque all'interno della Fascia Verde tutti i veicoli elettrici o ibridi, quelli alimentati a metano, a Gpl o a Bi-Fuel con motori almeno Euro 3 benzina, i veicoli con motore a benzina Euro 6, i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi, i mezzi in sharing e quelli al servizio delle persone con disabilità.