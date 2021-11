Maltempo Salento, a Otranto scuole chiuse: bomba d’acqua e allagamenti, persone salvate coi gommoni Maltempo in Salento: strade come fiumi, allagamenti di scantinati e garage. Al lavoro i vigili del fuoco. Scuole chiuse oggi a Otranto e Uggiano La Chiesa.

A cura di Susanna Picone

Foto pubblicata sul gruppo Facebook "Sei di Uggiano La Chiesa e Casamassella se…"

Il maltempo ha colpito fortemente la Puglia e in particolare il Salento nelle ultime ore. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco coadiuvati da personale delle associazioni della Protezione civile locale nella zona Sud del Salento. A Casamassella frazione di Uggiano La Chiesa in seguito a una violenta bomba d’acqua si segnalano allagamenti in molti scantinati, abitazioni, masserie con animali. Alcune strade si sono trasformate in fiumi in piena. Sui social molte le foto e i video degli allagamenti e le strade invase da fango e detriti.

I pompieri hanno tratto in salvo delle persone con i gommoni. "Siamo al lavoro dalle prime ore del mattino – il racconto di un vigile del fuoco – le campagne sono allagate con oltre un metro d'acqua, alcune persone sono chiuse all'interno delle loro abitazioni e non riusciamo a raggiungerle, abbiamo allertato i mezzi fluviali in modo tale da poterli raggiungere con i gommoni e trarli in salvo”. I dislivelli delle campagne spostano l'acqua senza possibilità di soluzione immediata secondo il racconto del pompiere. I vigili del fuoco stanno intervenendo anche su alcune mandrie a rischio, che hanno momentaneamente trovato riparo su parti più alte delle strutture agricole in cui si trovano.

Casamassella, Uggiano, Cocumola e tutti i centri della zona sono quelli maggiormente colpiti dal maltempo e dove la situazione resta complicata. Colpita dal maltempo anche Otranto, dove oggi le scuole sono rimaste chiuse come a Uggiano La Chiesa. Chiusa al transito la litoranea Porto Badisco-Otranto. Sulla Martano-Otranto è crollato il muro di cinta del campo sportivo. A Minervino preoccupa la tenuta del canale circondariale. Oltre ai temporali, a Santa Cesarea Terme nelle prime ore del mattino ci sono state una tromba d'aria marina e una grandinata. Per la giornata di oggi, giovedì 18 novembre, la Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla.