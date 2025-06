video suggerito

Bomba d'acqua innesca due frane a Cogne, paese di nuovo isolato un anno dopo l'alluvione La frana ha invaso la strada regionale 47 isolando di nuovo Cogne a un anno esatto dall'alluvione che aveva bloccato ogni accesso alla cittadina per alcune settimane. I detriti hanno anche bloccato un'auto di passaggio i cui occupanti sono stati recuperati da soccorso alpino valdostano e vigili del fuoco. Il sindaco: "Stanno lavorando per rimuovere i detriti"

A cura di Antonio Palma

Cogne è di nuovo isolata a causa del maltempo in Val D’Aosta. Una violenta perturbazione che si è abbattuta sulla zona nella notte, infatti, ha innescato una bomba d’acqua che ha causato due grandi frane in località Chevril. Lo smottamento del terreno ha invaso e ostruito la strada regionale 47 che collega la località del Gran Paradiso con il fondo valle.

L’importante arteria stradale è stata invasa dai detriti delle due frane e completamente ostruita per oltre 800 metri. La strada è stata inevitabilmente chiusa al transito isolando di nuovo Cogne a un anno esatto dall'alluvione che aveva bloccato ogni accesso alla cittadina per alcune settimane. La perturbazione si è abbattuta in zona durante la notte tra domenica e lunedì con intense piogge e nubifragi che in poche ore hanno riversato notevoli quantità di acqua.

La vera e propria bomba d’acqua ha innescato due importanti smottamenti e l'interruzione della viabilità. Una frana in particolare ha bloccato un’auto di passaggio che è rimasta ferma tra il ponte di Chevril e Vieyes. Dopo la richiesta di soccorsi, è scattata l‘allerta e sul posto sono giunti gli uomini del soccorso alpino valdostano e dei vigili del fuoco. I passeggeri della vettura sono stati infine recuperati con una operazione congiunta e trasportati sani e salvi nel vicino comune di Aymaville.

Al momento la S.R. 47 rimane chiusa e la viabilità è sospesa in entrambi i sensi di marcia. Sono in corso dei sopralluoghi tecnici per verificare l’entità dei danni e valutare i lavori di ripristino e riapertura della strada. I tecnici comunali assicurano che a breve inizieranno i lavori di sgombero dei detriti.

"Stanno lavorando per rimuovere i detriti della frana causata dal maltempo. Siamo momentaneamente isolati, ma la situazione è sotto controllo" ha dichiarato il sindaco Franco Allera a LaPresse, aggiungendo: "Si è verificata una colata detritica che ha invaso parte della strada regionale 47, ma gli spessori sono bassi. A breve ci sarà anche un sorvolo per capire da dove sia partita la frana".