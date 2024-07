video suggerito

Alluvione a Cogne, dal 27 luglio riaprirà la strada per il paese: era stata danneggiata dal maltempo Il 27 luglio finirà la condizione di isolamento di Cogne, scollegata ormai dal 29 giugno in seguito all'alluvione. La strada che permette di arrivare al paese sarà percorribile da fine luglio in poi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Foto Facebook Fondation Grand Paradis

Terminerà il 27 luglio la condizione di isolamento di Cogne, scollegata da qualsiasi altra località dal 29 giugno scorso dopo che un'alluvione ha danneggiato l'unica via percorribile in auto con il paese. Il prossimo 27 luglio, secondo il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, la strada riaprirà "condizioni meteo permettendo" per tutti e con doppio senso di marcia.

Il 21 luglio prossimo, i proprietari delle auto rimaste bloccate a Cogne potranno salire e scendere per recuperare i propri veicoli grazie a dei convogli con pulmini organizzati dalla Protezione Civile regionale.

Secondo quanto reso noto, la circolazione avverrà sulla strada regionale 47 fino al chilometro 9,4, il punto più danneggiato dall'alluvione. Da qui, i mezzi in salita seguiranno una viabilità alternativa nel bosco realizzata nelle ultime settimane, mentre chi sarà in discesa da Cogne potrà imboccare la strada regionale. L'obiettivo è quello di terminare i lavori sulla parte di carreggiata distrutta dall'acqua.

Cogne

Complessivamente "sono stati danneggiati 1-1,5 chilometri di strada regionale", ha spiegato durante la conferenza stampa l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Davide Sapinet. Nei giorni successivi alle esondazioni, quasi 1.800 persone, in buona parte turisti e villeggianti, erano stati evacuati in elicottero. Le auto bloccate (circa 700) invece, saranno recuperate dalle 7 di mattina del 21 luglio con i convogli della Protezione Civile che potranno portare su 140-150 persone per recuperare le vetture rimaste ferme a Cogne dal 29 giugno.

Alle auto e ai camper fermi in paese sarà consentito percorrere la strada in discesa dalle 7 del mattino del 21 luglio. Sette giorni dopo è prevista l'apertura della strada che dovrebbe ripristinare i collegamenti con Cogne.