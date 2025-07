Maltempo, allerta meteo gialla per temporali venerdì 4 luglio nelle Marche

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

L'alta pressione continua a portare sull'Italia tempo soleggiato e clima rovente. Tuttavia, nelle prossime ore sono attesi numerosi temporali di calore sulle zone montuose e interne del Paese, che potrebbero sconfinare verso le vicine pianure.

I fenomeni potrebbero anche risultare localmente di forte intensità a causa delle elevate temperature. Nei prossimi giorni e nel fine settimana, l’instabilità aumenterà ancora, specie al Nord, con temporali anche in pianura.

Per la giornata di domani, venerdì 4 luglio, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Si tratta di un'allerta gialla (ordinaria criticità) per temporali nelle Marche. Di seguito, tutti i dettagli del bollettino.

Domani, venerdì 4 luglio, la Protezione Civile ha disposto un'allerta gialla per rischio temporali sulle Marche. Ecco i settori che potrebbero essere interessate dai fenomeni:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Marche: Marc-5, Marc-1, Marc-3.

I settori interessati dall’allerta gialla della Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per venerdì 4 luglio

Prosegue l'ondata di caldo africano, ma la pressione è in diminuzione al Nord. Per la giornata di venerdì 4 luglio sono attesi picchi termici di 37 gradi su tante città del Centro-Nord.

Al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio scoppieranno temporali sulle Alpi, mentre verso sera la nuvolosità sarà in aumento in pianura con l'arrivo di qualche rovescio in Lombardia.

Tempo bello e soleggiato ovunque anche al Centro e in Sardegna. Da segnalare soltanto una leggera instabilità sui rilievi. Caldo intenso fino a 39 gradi.

Al Sud e in Sicilia il dominio dell'anticiclone africano sarò totale. Il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno e soltanto raramente poco nuvoloso, salvo rovesci sul salernitano. Picchi termici di 37 gradi in Campania.