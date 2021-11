Allerta meteo gialla domani 18 novembre per maltempo e temporali: l’elenco delle regioni a rischio Allerta gialla giovedì 18 novembre sulla Basilicata e su settori di Marche, Abruzzo, Puglia e Calabria. Per il momento non ci sono ordinanze di scuole chiuse.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo che da giorni sta insistendo su buona parte dell’Italia dà una tregua: a partire da domani infatti il vortice di bassa pressione inizierà ad allontanarsi dalla penisola. Il Dipartimento di Protezione civile ha diramato però ancora una allerta meteo gialla in diversi settori del Paese per giovedì 18 novembre. Ci sono allerte per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche e Puglia. Nessuna allerta per domani invece in Sicilia, pesantemente colpita dal maltempo di queste ultime ore. Per quanto riguarda le scuole, per il momento non ci sono ordinanze dei sindaci per cui domani dovrebbero restare regolarmente aperte.

Allerta gialla domani 18 novembre in 5 regioni

Sul sito della Protezione civile troviamo come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di domani, giovedì 18 novembre.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Marche: Marc-2, Marc-6, Marc-4

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento.

Previsioni meteo domani

Secondo le previsioni meteo domani sarà una giornata con cielo parzialmente nuvoloso al Nord e sulle regioni tirreniche, ancora instabile sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sul resto del Sud peninsulare. Qui non mancheranno temporali.