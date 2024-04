video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 23 aprile: le regioni a rischio Il maltempo non si ferma portando nuove piogge e temporali sull'Italia. La Protezione civile ha valutato per domani 23 aprile una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su cinque regioni, in gran parte del centro nord.

A cura di Antonio Palma

Ancora maltempo, temporali e piogge sull’Italia. Il clima invernale che ha investito la Penisola, infatti, proseguirà anche martedì e la Protezione civile ha valutato per domani 23 aprile una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su cinque regioni, in gran parte del centro nord. Tutta colpa di una vasta area depressionaria che ha spinto aria fredda dalla Scandinavia verso l’Italia, causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare sulle regioni settentrionali.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni meteo in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani 23 aprile una allerta gialla per temporali su diversi settori di Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Puglia e una allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico anche sul Veneto. Ecco il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 23 aprile:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese Puglia: Salento Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale

Puglia: Salento

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Meteo, le previsioni per domani 23 aprile

Le previsioni meteo per domani 23 aprile indicano maltempo diffuso al nord fin dal mattino con precipitazioni diffuse tra pianura e fascia prealpina e sparse sul resto del settentrione. Al centro piogge deboli e sparse con possibilità di improvvisi temporali isolati a ridosso delle aree montuose. Nuvolosità irregolare infine sulle regioni meridionali, in particolare sull'area tirrenica e sulla Puglia meridionale dove al mattino insisteranno intensi temporali. Fenomeni in graduale attenuazione tra pomeriggio e sera ovunque. Continueranno anche le nevicate che saranno però sparse su Alpi e Prealpi oltre i 700 metri e oltre i mille metri sugli appennini centrali.