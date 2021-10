Maltempo Palermo, fulmine colpisce chiesa: crolla parte del timpano, danneggiate le auto in piazza Crollo di alcune parti del timpano della facciata della chiesa dell’Origlione a Palermo. Il distacco sarebbe avvenuto a causa di un fulmine che ha colpito il monumento. Alcune pietre sono cadute danneggiando alcune vetture parcheggiate nella piazza. Sul posto i vigili del fuoco: nessuno è rimasto ferito.

A cura di Susanna Picone

Alcune parti del timpano della facciata della chiesa dell’Origlione nel centro storico di Palermo sono crollate nella giornata di venerdì 8 ottobre. Il cedimento, secondo i vigili del fuoco, potrebbe essere stato causato da un fulmine che ha colpito il monumento. Alcune porzioni di muratura dalla parte sommitale del timpano della facciata principale sono cadute sulla omonima piazza danneggiando alcune automobili che erano lì ferme. Fortunatamente, però, nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato una verifica con i tecnici dell'ufficio del centro storico di Palermo, con l'ausilio dei droni in dotazione al nucleo SAPR del comando provinciale. L’area è stata delimitata dagli operai della Rap ed è stato deciso il divieto di sosta in tutta la piazza. Oltre al fulmine che avrebbe provocato il crollo nella chiesa dell’Origlione, il maltempo anche ieri ha provocato molti disagi in varie zone della città di Palermo. Si segnalano box allagati, strade trasformate in fiumi e anche automobilisti intrappolati nelle auto. Tante le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Le criticità maggiori si sono registrate in via Castelforte, in via Ugo la Malfa e in viale Regione siciliana.

Anche per oggi la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla in otto regioni, tra cui anche la Sicilia. Per la giornata odierna si segnala allerta gialla per rischio idraulico, per temporali e per rischio idrogeologico nelle seguenti zone dell’isola: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.