Maltempo in Italia, allerta meteo gialla domani 9 ottobre: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, sabato 9 ottobre. Maltempo con allerta meteo per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Calabria, Molise, Sicilia, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Campania, Umbria.

A cura di Susanna Picone

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per domani, sabato 9 ottobre, a causa del maltempo previsto su diverse Regioni italiani. Si tratta in tutti i casi di un'allerta meteo giala, diramata per sabato 9 ottobre in Calabria, Molise, Sicilia, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Campania e Umbria. Ecco i dettagli sulle aree che saranno maggiormente colpite dal maltempo e sulle allerte meteo diramate dalla Protezione Civile.

Allerta meteo gialla domani 9 ottobre per temporali in 8 regioni

Per la giornata di domani, sabato 9 ottobre 2021, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico per 8 regioni, tutte nel Centro-Sud. Si tratta di Calabria, Molise, Sicilia, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Campania e Umbria.

Allerta meteo gialla in 8 regioni sabato 9 ottobre

Sul sito della Protezione civile viene pubblicato come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di domani, sabato 9 ottobre, con le allerte gialle per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria (Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale)

Molise (Litoranea)

Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico)

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata (Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C)

Calabria (Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale)

Molise (Frentani – Sannio – Matese, Litoranea)

Puglia (Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento)

Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico)

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo (Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata (Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C)

Calabria (Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale)

Campania (Alta Irpinia e Sannio)

Molise (Frentani – Sannio – Matese, Litoranea)

Puglia (Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento)

Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico)

Umbria (Nera – Corno, Chiascio – Topino)

Le previsioni meteo di sabato 9 ottobre

Domani sabato 9 ottobre secondo le previsioni meteo avremo tempo fortemente instabile sul Sud Peninsulare e sulla Sicilia settentrionale con rovesci e temporali. Un po' instabile sulle zone interne delle Adriatiche e sul Sud Sardegna, soleggiato altrove salvo più nubi al Nord-ovest.