Allerta meteo in Campania da mezzogiorno alle 6 di sabato 9 ottobre È stata diramata dalla Protezione civile l’allerta meteo di colore giallo nella zona dell’Alta Irpinia e di Sannio, dove saranno previste precipitazioni locali e possibile raffiche di vento durante i temporali. Sarà un fine settimana, quello dell’8-10 ottobre caratterizzato da nubi sparse e piogge con schiarite che interesseranno quasi tutta la Campania.

A cura di Federica Grieco

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla nella zona dell'Alta Irpinia e del Sannio a partire dalle 12 di oggi, venerdì 8 ottobre fino alle 6 di domani, sabato 9 ottobre. Sono previste, a quanto si apprende dall'avviso, precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale e possibile raffiche di vento durante i temporali.

Meteo fine settimana 8-10 ottobre

Sarà un fine settimana, quello dell'8-10 ottobre, all'insegna di nubi sparse e piogge e schiarite un po' su tutta la Campania. Venerdì 8 ottobre, infatti, Le precipitazioni riguarderanno soprattutto l'entroterra. In particolare, le zone di Avellino e Benevento saranno interessate da precipitazioni e schiarite, che andranno diramandosi nel primo caso in serata, nel secondo caso nel pomeriggio. Fenomeni deboli, però, potrebbero verificarsi in entrambe le zone durante la notte. Nubi sparse e piogge isolate, invece, interesseranno Napoli, dove ci sarà anche vento moderato, e Caserta. Infine, nella giornata di oggi, ci saranno nubi sparse anche su Salerno.

Situazione più serena sabato 9 ottobre, quando la Campania sarà interessata in prevalenza da nubi sparse con vento moderato un po' ovunque. Peggiora nuovamente il quadro domenica 10 ottobre, quando su Avellino, Benevento e Salerno si verificheranno pioggia e schiarite, mentre su Caserta e Napoli ci saranno in prevalenza nubi sparse. Anche domenica 10 ottobre, la Campania sarà interessata da vento moderato.