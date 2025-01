video suggerito

Maltempo, Italia nella morsa di neve e gelo: allerta meteo in 7 regioni e scuole chiuse. L'elenco aggiornato Italia messa in ginocchio da gelo e neve oggi, lunedì 13 gennaio: colpite soprattutto le regioni del Centro-Sud. Scuole chiuse in molti comuni, tra cui quello di Campobasso che ha comunicato questa mattina la decisione di sospendere l'attività didattica.

A cura di Ida Artiaco

Italia nella morsa del freddo e della neve: il maltempo, con temperature in discesa, si sta abbattendo in queste ore soprattutto sul Centro-Sud. Sono 7 le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo: si tratta di Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In Emilia Romagna, invece, è stata emessa un'allerta arancione per il vento e lo stato del mare.

Scuole chiuse oggi: l'elenco aggiornato dei Comuni

Molti sono i comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse oggi, lunedì 13 gennaio, per motivi di sicurezza. L'ultimo, in ordine cronologico, è stato il comune di Campobasso: la sindaca Marialuisa Forte ha firmato stamattina un'ordinanza per sospendere le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della città per tutta la giornata. La decisione è stata comunicata poco fa, alle 7, quando le condizioni meteo sulla città sono peggiorate. Sempre in Molise scuole chiuse anche nei seguenti comuni: Petrella Tifernina, Torella del Sannio, Ripalimosani, Montagano, Frosolone, Casacalenda, Campolieto, Spinete, Pietracatella, Guardiaregia.

Ma l'elenco è lungo: per le nevicate in Basilicata oggi saranno circa 70 i Comuni della provincia di Potenza, compreso il capoluogo, in cui non si andrà a scuola. Proprio nel caso di Potenza, dove confluiscono anche gli studenti di molti altri Comuni della provincia per frequentare le scuole secondarie di secondo grado, il sindaco Vincenzo Telesca ha firmato un provvedimento di sospensione straordinaria e temporanea delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, incluse le strutture educative degli asili nido e le Università, per l'intera giornata. E in alcuni l'attività didattica sarà sospesa anche domani.

In Campania, numerosi sindaci dei territori degli Alburni, Sele, Tanagro e Vallo di Diano, in provincia di Salerno, hanno emesso ordinanze di chiusura delle scuole per la giornata di oggi.

Tra i comuni in cui le lezioni saranno sospese Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Sala Consilina, San Rufo, Sassano, Teggiano, Buccino, San Gregorio Magno, Sicignano degli Alburni e Ricigliano. In Calabria stop alla lezioni in alcuni comuni della provincia di Cosenza tra cui Paola, Santa Maria del Cedro, San Lucido, e in Puglia ad Accadia (Foggia).

Disagi alla circolazione

Sempre in Basilicata, Ferrovie Appulo Lucane ha sospeso la circolazione ferroviaria tra Potenza e Avigliano e si stanno garantendo, compatibilmente con la percorribilità delle strade, alcuni collegamenti essenziali con bus tra Avigliano e Potenza, Pignola e Potenza, Laurenzana e Potenza e Genzano e Potenza.

A causa del maltempo e dei forti venti che stanno interessando il Basso Adriatico, oggi la motonave Santa Lucia non è partita da Termoli (Campobasso) per le Isole Tremiti. Le condizioni meteo avverse, con venti intensi e rischio di mareggiate, hanno portato alla sospensione dei collegamenti marittimi tra la costa molisana e l'arcipelago pugliese.

Impegnati anche gli operatori del Soccorso Alpino in una serie di interventi. Ieri una valanga si è staccata poco dopo mezzogiorno sulle montagne del Verbano, nel territorio comunale di Trasquera: tre scii-alpinisti sono morti. Ad ucciderli sarebbero stati i traumi riportati durante il trascinamento a valle. Sono state invece sospese sempre ieri le ricerche dell'escursionista inglese nel gruppo dell'Adamello.