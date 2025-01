video suggerito

Scuole chiuse per maltempo e neve domani 13 gennaio: l'elenco dei comuni interessati Dove resteranno chiuse le scuole domani lunedì 13 gennaio a causa del maltempo. Interessate in particolare la Basilicata e la Campania ma alcuni istituti resteranno chiusi anche in Calabria e Puglia per allerta meteo, vento forte e neve. L'elenco dei comuni in aggiornamento.

A cura di Antonio Palma

Scuole chiuse domani lunedì 13 gennaio 2025 in numerosi comuni a causa del maltempo, del vento forte e della neve che in queste ore stanno imperversano nel sud Italia. Interessate in particolare la Basilicata e la Campania ma alcuni istituti resteranno chiuse anche in Calabria e Puglia per allerta meteo. In queste ore i sindaci delle zone interessate hanno emanato immediate ordinanze urgenti disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sui loro territori. L'elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.

Maltempo in Basilicata, scuole chiuse domani per neve

Tra le regioni più colpite la Basilicata dove, a causa delle forti nevicate, scuole chiuse a Potenza e in diversi comuni della provincia. Nel capoluogo di regione domani 13 gennaio chiuse scuole e anche l’Università. Istituti chiusi poi anche ad Abriola, Accettura, Anzi, Avigliano, Balvano, Bella, Brindisi di Montagna, Calvello, Castelmezzano, Chiaromonte, Episcopia, Gallicchio, Grumento Nova, Latronico, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Oppido Lucano, Pescopagano, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapone, San Chirico Nuovo, San Fele, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Satriano di L., Vaglio Basilicata, Vietri di Potenza, Viggianello, Viggiano. In diversi comuni ordinanza valida anche per martedì 14 gennaio.

Scuole chiuse in Campania domani, l'elenco

A causa del maltempo, scuole chiuse anche in numerosi comuni della Campania dove è stata estesa per domani 13 gennaio 2025 l’allerta meteo allerta meteo di colore giallo su gran parte della regione. Interessati numerosi comuni della provincia Avellino, soprattutto per la neve, ma anche diversi centri del Vesuviano, dunque della provincia di Napoli, del Salernitano e del Casertano per i forti venti. L’elenco dei comuni con scuole chiuse domani in provincia di Avellino: Avella, Bisaccia, Bagnoli Irpino, Calitri, Conza della Campania, Lione, Morra de Sanctis, Montemarano, Sant'Angelo dei Lombardi, Trevico. Istituti chiusi anche a Caserta, San Nicola la Strada e San Felice a Cancello. Scuole chiuse anche a Sarno e Caggiano nel Salernitano.

Allerta meteo e scuole chiuse in Calabria domani

Scuole chiuse infine anche a Paola, in provincia di Cosenza, in Calabria, dove con apposita ordinanza, il sindaco Giovanni Politano ha disposto per domani, lunedì 13 gennaio 2025, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, nidi d'infanzia inclusi. Consigliato inoltre a tutti di limitare al massimo le uscite a causa del perdurare delle avverse condizioni meteo e dell’allerta meteo gialla per criticità idraulica, idrogeologica e forti temporali. Stop alle lezioni anche Santa Maria del Cedro, San Lucido e ad Alessandria del Carretto.

Scuole chiuse in Puglia in provincia di Foggia per neve

Alcune scuole chiuse domani anche in provincia di Foggia per allerte meteo. Stop alle lezioni ad esempio nel comune di Accadia, in Puglia, dove a seguito dell’Ordinanza Sindacale, le scuole di ogni ordine e grado, compreso l’asilo nido comunale, resteranno chiuse nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 gennaio 2025 per le avverse condizioni meteorologiche. Per neve scuole chiuse anche a Monteleone di Puglia.