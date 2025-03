video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 31 marzo: le regioni a rischio Per la giornata di domani, lunedì 31 marzo, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo. Ecco le regioni interessate.

A cura di Davide Falcioni

Anche l'ultimo giorno di marzo sarà caratterizzato da condizioni meteo molto instabili a causa di una nuova perturbazione, la 15esima del mese, che dal Nord Europa punta verso i Balcani e coinvolgerà anche l’Italia. Domani, dunque, tale perturbazione attraverserà rapidamente la Penisola con la formazione di un’area di bassa pressione, che manterrà il tempo instabile soprattutto al Centro-sud almeno fino a mercoledì. Oltre a causare rovesci e temporali, assisteremo a un nuovo calo delle temperature: dai valori oltre i 20-22 gradi di domenica, torneremo a massime più contenute intorno ai 14-17 gradi.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, lunedì 31 marzo, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino del Pescara

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura modenese

Molise: Litoranea

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Meteo, le previsioni per domani 31 marzo

In mattinata molte nuvole con piogge e rovesci nelle regioni adriatiche, dalla Romagna fino alla Puglia e nelle zone interne del Centro-Sud; precipitazioni più isolate tra basso Lazio e Campania e in Sicilia. Neve sui rilievi abruzzesi dai 1600 metri. Ampi rasserenamenti al Nord, in Toscana; poche nubi in Sardegna. Dal pomeriggio migliora nelle regioni del centro, mentre l’instabilità si accentua al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali anche forti. Temperature massime di nuovo in calo al Centro-Nord.