Scuole chiuse domani per allerta meteo e neve, l’elenco dei Comuni. A Napoli lezioni regolari L’allerta meteo sta determinando la sospensione delle attività didattiche per lunedì 13 gennaio. A Caserta niente lezioni, a Napoli invece tutto regolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

L'allerta meteo per neve e per gelate connesse al crollo delle temperature in Campania sta portando alcuni Comuni a diramare ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 13 gennaio con la possibilità di estendere la decisione a martedì 14. Il capoluogo di regione, Napoli, non sarà tra queste: qui lezioni regolari. A quanto apprende Fanpage da Palazzo San Giacomo non ci sono gli elementi di criticità per disporre una sospensione dell'attività didattica.

Tuttavia ci sono piccoli comuni e paesi, soprattutto nel quadrante dell'alta Irpinia (provincia di Avellino) che domani fermeranno le attività. In provincia di Avellino ad Avella, Bisaccia, Calitri, Conza della Campania, Montemarano, Sant'Angelo dei Lombardi, Lione, Trevico niente lezioni.

Nel Vesuviano, dunque provincia di Napoli, vista la neve sul vulcano, la situazione è in valutazione e potrebbero arrivare decisioni nel pomeriggio. Analogo scenario nella provincia di Benevento: le zone più imbiancate sono quelle del Taburno, dell'Alto Sannio e del Fortore dove in qualche comune domani le scuole resteranno chiuse. Nella città di Benevento lezioni regolari

Anche a Sarno, nel Salernitano, comune che per la sua collocazione si sente particolarmente l'impatto del vento non si andrà a scuola. Diverse aule della sede dell'Università di Salerno a Fisciano, si sono allagate. Caggiano è uno dei centri più colpiti della Valle del Tanagro dalle intense nevicate delle ultime ore e anche lì, se la situazione meteo non migliora, con molta probabilità le scuole resteranno chiuse domani.

A Caserta scuole chiuse domani, così come parchi e le ville pubbliche comunali. In provincia per ora l'ordinanza c'è a San Nicola la Strada, San Felice a Cancello,

Chi decide la chiusura delle scuole per allerta meteo?

La macchina della sicurezza parte dopo il bollettino della Protezione Civile Regionale. La disposizione della chiusura di scuole e altri luoghi pubblici non è automatica, ma decisa in via discrezionale dal sindaco. In genere scatta sempre con un'allerta arancione. Ma sempre più spesso è decisivo il vento.

La neve non è un fenomeno atmosferico consueto in Campania, ma quando c'è, spesso emergono le criticità connesse soprattutto ai trasporti pubblici e all'impreparazione dei privati nel percorrere le strade con veicoli opportunamente attrezzati (catene o pneumatici termici invernali). Di qui, la decisione che alcuni sindaci prendono: chiudere le scuole anche per ridurre il traffico veicolare sulle strade cittadine e con esso, i rischi.