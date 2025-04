video suggerito

Allerta meteo in Campania: vento forte e mare agitato per le prossime 24 ore Allerta meteo su Napoli e Campania per vento forte e mare agitato fino alle 23.59 di lunedì 7 aprile: possibili problemi ai collegamenti con le isole. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vento forte e mare agitato fino alle 23.59 di lunedì 7 aprile su tutta la Campania: lo ha fatto sapere la Protezione Civile regionale, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale. Da Palazzo Santa Lucia è stato dunque emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valido dalle 18 di oggi, domenica 6 aprile, fino alle 23.59 di domani, lunedì 7 aprile, su tutta la Campania.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i possibili effetti dei fenomeni attesi e, in particolare, di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

In dettaglio, fa sapere la Protezione Civile della Regione Campania, "la previsione evidenzia venti forti settentrionali, con locali raffiche; mare agitato o molto agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti con possibili mareggiate". Possibili problemi ai collegamenti con le isole nella giornata di domani, quando come di consueto riprenderanno gli spostamenti tra la terraferma e le isole soprattutto per quanto riguarda studenti e lavoratori.