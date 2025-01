video suggerito

Allerta meteo gialla in Campania per vento e neve. Oggi il Vesuvio imbiancato La Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo fino alle 12 del 13 gennaio e emanato un avviso per neve e venti; oggi il Vesuvio con la cima imbiancata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Nico Falco

Il Vesuvio coperto di neve visto da Terzigno (Napoli)

Questa mattina, 12 gennaio, la cima del Vesuvio si è presentata imbiancata: è la prima neve dell'anno, frutto del brusco calo di temperature che ha portato la Protezione Civile a prorogare l'allerta meteo gialla già in vigore su gran parte della Campania. La pioggia sta interessando da ieri Napoli e provincia e questa mattina sta insistendo a livello del mare con precipitazioni anche intense accompagnate da folate di vento gelido. Disagi si stanno verificando anche nelle altre aree della regione e, rispetto a ieri, le temperature sono calate anche di 6-7 gradi; la neve sulla cima del Vesuvio ha comportato la chiusura temporanea di un tratto di via Osservatorio.

Per le prossime ore sono previsti venti forti nord-orientali con locali rinforzi e possibili raffiche, precipitazioni nevose già intorno ai 500 metri di altezza, gelate a quote anche inferiori a quelle collinari e un rischio idrogeologico residuo per i temporali che si sono registrati fino a questa mattina. La Protezione Civile ha prorogato di ulteriori 24 ore, ovvero fino alle 12 di domani, lunedì 13 gennaio, l'allerta meteo vigente e ha emanato un nuovo avviso per vento forte con raffiche, mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate, nevicate e gelate sull’intero territorio.

Si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile:

Si raccomanda ai Sindaci di tutta la Campania di attivare i Centri Operativi Comunali, di adottare tutte le misure di mitigazione dei rischi attesi e di prevenzione previste dai rispettivi Piani di protezione civile e di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Si ricorda che il rischio idrogeologico e idraulico con fenomeni di caduta massi e frane o di allagamenti può essere possibile anche in assenza di nuove precipitazioni a causa della saturazione dei suoli. Si raccomanda la massima prudenza agli automobilisti diretti verso le zone interne e/o montuose e di mettersi in viaggio solo se dotati di pneumatici da neve.