Vento forte a Napoli: albero crolla su auto al Vomero, disagi per linee vesuviane e nel Golfo Le raffiche di vento stanno facendo registrare disagi tra Napoli e provincia. L'isola di Capri è isolata. Nel Vesuviano problemi per la Circumvesuviana per il crollo di un albero sulla linea.

A cura di Nico Falco

L'albero crollato sulle auto in via Mario Ruta, nel quartiere napoletano del Vomero

Alberi sradicati, disagi per i trasporti nel Vesuviano, trasporti a singhiozzo verso le isole del Golfo: sono i primi problemi che si stanno registrando per il maltempo che da ieri si sta abbattendo su Napoli e provincia, con pioggia e raffiche di vento forte. Al momento l'isola di Capri resta isolata per via della tempesta di mare che imperversa ieri sera: bloccati tutti i collegamenti con la terraferma. A Napoli un albero è crollato su alcune auto parcheggiate, senza causare feriti, e in provincia un altro crollo ha limitato la linea della Circumvesuviana. Le amministrazioni di diversi comuni, soprattutto dell'Irpinia, hanno deciso di tenere chiuse le scuole domani, 13 gennaio.

Albero crolla su auto al Vomero

Questa mattina un albero è caduto su alcune automobili parcheggiate in via Mario Ruta; sarebbe stato sradicato dal vento. La strada è stata temporaneamente chiusa. Sul posto è intervenuta la pattuglia del commissariato Vomero della Polizia di Stato. Non si registrano feriti, a quanto si apprende al momento dell'incidente le vetture interessate erano vuote e non c'erano persone nelle immediate vicinanze.

Disagi nei trasporti via mare e nel Vesuviano

Un altro albero caduto è stato la causa dell'interruzione registrata lungo la linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana. Come fa sapere l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce il servizio, "causa caduta albero sulla linea aerea tra Roccarainola e Baiano, la circolazione è limitata a Roccarainola". Le raffiche di vento forte stanno causando disagi anche per i trasporti via mare verso le isole del Golfo. Capri è rimasta isolata a causa della forte tempesta di mare e vento di grecale che imperversa da ieri, gli ultimi arrivi e partenze dall'isola risalgono a ieri sera.

L'intensificarsi del vento ha impedito oggi qualsiasi collegamento con la terraferma, sia verso Napoli che verso Sorrento; bloccati gli aliscafi Ngv, Snav e Alilauro, ma anche con mezzi più pesanti come il traghetto veloce e la nave lenta della Caremar.

Chiusa la strada per il Vesuvio

La neve che ha ricoperto la cima del Vesuvio ha comportato la chiusura della circolazione lungo via Osservatorio, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con Via Vesuvio, (località denominata ‘La Siesta') e Piazzale di Quota 1000, ad eccezione dei veicoli di soccorso ed emergenza. La relativa ordinanza dirigenziale è stata firmata dal comandante della Polizia Municipale di Ercolano (Napoli), Nicola Vanacore, a seguito del sopralluogo eseguito da personale della Polizia Locale, Protezione Civile e Tecnico Comunale.