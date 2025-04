Allerta meteo su Napoli e Campania, temporali fino alle 14 di martedì 15 aprile

video suggerito

Allerta meteo di colore giallo su Napoli e in altre zone della Campania: la Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso per possibili forti temporali e raffiche di vento nella giornata di domani, martedì 15 aprile, a partire dalla mezzanotte e fino alle 14 del primo pomeriggio. In particolare, si temono "fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi", fa sapere la Protezione Civile della Regione Campania.

Le zone interessate dall'allerta meteo di colore giallo sono le zone regionali 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), la zona 2 (Alto Volturno e Matese) e la zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Le altre zone meteorologiche della Campania, invece, sono indicati di colore verde, e dunque non interessate alla criticità. Inoltre, si temono nelle zone di allerta gialla:

Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

Possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.