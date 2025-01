video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 13 gennaio: le regioni a rischio Per la giornata di domani, lunedì 13 gennaio, la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali in sette regioni del centro sud dove sono attese piogge e nevicate anche fino a 200 metri di quota.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo continua a insistere sul sud Italia dove anche per la giornata di domani 13 gennaio è allerta meteo gialla per temporali in sette regioni del centro sud. Sono gli effetti dell’area depressionaria che si è formata sul Tirreno portando intense e diffuse precipitazioni soprattutto sulle aree tirreniche meridionali. Sulle regioni meridionali insisteranno nelle prossime ore intense piogge ma anche nevicate e forte vento che hanno spinto diversi comuni a chiudere le scuole di ogni ordine e grado per lunedì 13 gennaio.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato quindi per la giornata di domani, lunedì 13 gennaio, una allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Domani attese altre nevicate a quote collinari sulla Basilicata e precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori tirrenici accompagnate da forte vento. Il bollettino completo delle allerte meteo-idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Piana Sele e Alto Cilento

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Le previsioni meteo per domani 13 gennaio

Le previsioni meteo per domani, lunedì 13 gennaio, indicano prevalenza di bel tempo e cielo sereno al nord, ad eccezione di qualche nube sull'area romagnola meridionale con locali e lievi piogge, mentre tempo nuvoloso e piogge al centro sud. Nuvolosità consistente su Marche, Umbria orientale ed Abruzzo con neve fino a 200 metri di quota. Piogge insistenti anche in Sardegna. Al sud piogge intense ovunque e temporali in particolare su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria ionica e sulla Sicilia. Neve fino a 200 metri di quota tra Molise, Campania, Puglia e Basilicata mentre dai 600 metri su rilievi calabro-lucani. Quota neve in lenta risalita dal pomeriggio. Attesi forti venti con raffiche di burrasca o burrasca forte sulla Liguria e su coste nord adriatiche e regioni centro-meridionali, Sardegna compresa.