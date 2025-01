video suggerito

Albero cade su uno scuolabus nel Fiorentino: 8 bambini e due adulti trasportati in ospedale Uno scuolabus è stato colpito da un albero a a Rignano sull'Arno, nel Fiorentino. Nessun ferito grave tra i bambini a bordo del mezzo. In Toscana, proprio per il forte vento che potrebbe aver causato il crollo dell'albero, è stata emessa per oggi l'allerta gialla.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un albero si è abbattuto su uno scuolabus nel comune di Rignano sull'Arno (Firenze). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada. Fortunatamente non vi sarebbero feriti gravi. Otto bambini e 2 adulti (l'autista e l'accompagnatrice) sono stati portati in ospedale per controlli o cure. Secondo i sanitari, tutti avrebbero riportato lesioni leggere.

Sei bambini sono stati portati all'ospedale di Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli. Due invece sono stati trasportati al pediatrico Meyer. A Ponte a Niccheri portati anche autista e accompagnatrice della scolaresca. Il tutto si è verificato intorno alle 8.20 di questa mattina, lungo la strada comunale del Salceto.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'albero sarebbe caduto a causa del forte vento. Al momento dello schianto, al bordo del bus vi erano i bambini diretti alle scuole della zona. Fortunatamente, nessuno di loro è rimasto gravemente ferito. In Toscana per oggi, proprio a causa del vento forte, è stata emessa un'allerta gialla.

L'albero caduto ha danneggiato il parabrezza anteriore del bus. I pompieri del distaccamento di Figline Valdarno sono intervenuti con due squadre, una autogru e un mezzo di polisoccorso. Al loro arrivo, i bimbi a bordo erano stati già soccorsi dal personale sanitario. I vigili stanno lavorando alla messa in sicurezza del veicolo.

In Toscana vige allerta meteo per il forte vento da asabato con codice giallo. Le previsioni di oggi sono di raffiche di vento a 100-120 km/h. Ieri, sempre nel Fiorentino, un altro albero è caduto in un giardino comunale di Scandicci. L'impatto ha causato danni a tre auto e a uno scooter parcheggiati poco lontano, ma nessuno è rimasto ferito. Colpiti anche un quadro dell'Enel, con alcune utenze domestiche rimaste isolate, e uno dell'illuminazione pubblica, che ha lasciato al buio il centro cittadino la scorsa notte.

In aggiornamento