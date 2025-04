video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 24 aprile: le regioni a rischio L'arrivo di una nuova perturbazione sull'Italia porterà forti piogge al Nord e poi anche al centro sud domani 24 aprile. La Protezione civile ha valutato un'allerta meteo arancione per rischio idraulico su Emilia Romagna e Veneto e un'allerta gialla su dodici regioni.

A cura di Antonio Palma

Tornano piogge e temporali sull'Italia e per la giornata di domani 24 aprile è di nuovo allerta meteo arancione e gialla in 12 regioni da nord a sud. La Protezione civile infatti ha emesso il nuovo bollettino di criticità e allerta meteo per giovedì 24 aprile, valutando un'allerta meteo arancione per rischio idraulico su Emilia Romagna e Veneto e un'allerta gialla su dodici regioni.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni a rischio

L'arrivo di una nuova perturbazione sulla Penisola dalla serata odierna, infatti, porterà forti piogge al Nord, in estensione giovedì 24 aprile anche al Centro e a parte del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani 24 aprile allerta meteo arancione per rischio idraulico su Emilia Romagna e Veneto e allerta gialla per temporali sulle medesime regioni e su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria. Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo per domani:

Meteo, le previsioni per domani 24 aprile

Nella giornata di domani, giovedì 24 aprile, le previsioni meteo indicano molte nubi al nord con rovesci e temporali sparsi, anche intensi sul Veneto, ma in attenuazione nel pomeriggio. Piogge nella prima parte della giornata anche sulla Toscana, specie a nord della regione, e annuvolamenti compatti sulle altre regioni, accompagnati da piogge e locali temporali diurni su aree appenniniche e territorio adiacente, più frequenti sulle zone tra Lazio ed Abruzzo. Al sud infine molte nubi già dal primo mattino su Molise, regioni tirreniche peninsulari e nord Sicilia con piogge e locali rovesci, localmente anche temporaleschi e in rapida estensione anche alle altre regioni peninsulari. Ovunque però attenuazione dei fenomeni dalla sera con ampi rasserenamenti.