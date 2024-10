video suggerito

Maltempo in Emilia Romagna, attenzione resta alta per piene dei fiumi: il Lamone rompe l’argine a Traversara Resta alta l’attenzione per le piene dei fiumi e le frane in Emilia Romagna, dove sono state disposte allerta rossa e arancione. Nella notte il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara, nel Ravennate, nello stesso punto della rotta del 19 settembre quando il paese era stato completamente allagato. Revocato l’ordine di evacuazione a Faenza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Una foto del 20 settembre di Traversara, devastata dalla rottura del fiume Lamone.

Resta alta l'attenzione per le piene dei fiumi e le frane in Emilia Romagna, dove per la giornata di oggi, venerdì 4 ottobre, è stata disposta in molte zone della Regione l'allerta rossa per rischio idraulico (in altri territori è prevista allerta arancione). Il maltempo nelle scorse ore ha interessato diverse località e continuerà a farlo anche nelle prossime ore.

Le più colpite sono state la costa e la pianura romagnola, la pianura bolognese e la bassa collina. Nel weekend è attesa una tregua. Nella notte il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara, frazione di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, nello stesso punto della rotta del 19 settembre quando il paese era stato completamente allagato.

L'acqua attualmente ha invaso i campi. La frazione era stata evacuata precauzionalmente nel pomeriggio. Il Comune ha avvisato che in alcune ulteriori strade devono essere evacuati i piani terra e rialzati. Ieri sera la situazione della piena sembrava sotto controllo ma era stata mantenuta l'evacuazione proprio per la fragilità dovuta alla precedente alluvione.

Il sindaco di Ravenna: "Aperta falla nello stesso punto della rotta del 19 settembre"

Sul suo profilo Facebook il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia Michele de Pascale ha riferito che "il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara nello stesso punto della rotta del 19 settembre. I mezzi di cantiere sono al lavoro e il Comune di Bagnacavallo ricorda che la frazione di Traversara deve restare evacuata come da ordinanza, chiedendo ai residenti delle vie Cogollo, Longanesi, Cocchi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova di portarsi immediatamente ai piani alti evacuando i piani terra, interrati, seminterrati e rialzati".

"Per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna la situazione rimane monitorata e al momento sotto controllo. Qualora necessario seguiranno aggiornamenti", aggiunge de Pascale.

Revocato l'ordine di evacuazione a Faenza

A Faenza, in provincia di Ravenna, è stata revocata l’ordinanza per l’evacuazione delle case che erano state allagate nell’alluvione del 18 e 19 settembre introdotta nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 ottobre.

La misura precauzionale era stata presa per via dei rischi legati alle intense precipitazioni di queste ore e poi ritirata perché, ha spiegato il sindaco Massimo Isola, i livelli dei corsi d’acqua "si sono leggermente alzati, ma non hanno raggiunto soglie preoccupanti".

Tre i fiumi che hanno superato la soglia di allerta 2

Sono tre i fiumi che nelle scorse ore hanno superato la soglia di allerta 2, quella arancione: Parma Ponte Nuovo, Sant'Antonio e San Bernardino verso la costa romagnola. La situazione sta rientrando in molte zone dell'Emilia Romagna, restano una dozzina i corsi d'acqua a rischio moderato sotto i riflettori della protezione civile.

Lo aveva annunciato anche ieri sera la presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo. "La situazione è in graduale esaurimento, le piene hanno determinato dei colmi che attualmente si trovano alla chiusura dei bacini montani con livelli di poco superiori alla soglia 1 e in alcuni casi prossimi alla soglia 2. Vi invito comunque sempre a controllare le informazioni ufficiali pubblicate sui siti dei vostri Comuni".