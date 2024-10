video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per temporali domani 4 ottobre: le regioni a rischio Per domani, venerdì 4 ottobre 2024, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo rossa per rischio idraulico sull'Emilia Romagna, allerta arancione per temporali su alcune zone di Puglia e Veneto e allerta gialla in dodici regioni.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo continua a imperversare sull'Italia e anche per la giornata di domani, venerdì 4 ottobre 2024, è allerta meteo rossa sull'Emilia Romagna, allerta arancione su Romagna e alcune zone di Puglia e Veneto e allerta gialla su dodici regioni, sia al nord che al sud, per rischio idraulico, rischio idrogeologico e temporali. L’intensa perturbazione che ha investito il nostro Paese, infatti, farà sentire i suoi effetti anche domani con piogge e temporali che saranno responsabili anche di un diffuso calo termico.

Allerta meteo rossa e arancione domani: a rischio Veneto, Puglia ed Emilia Romagna

Persiste il grave rischio per l'Emilia Romagna a causa dei fiumi e anche per domani la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo rossa per rischio idraulico su Costa Romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola. Per lo stesso motivo è allerta arancione invece per Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina bolognese, Alta collina romagnola e Montagna romagnola. Allerta arancione per temporali invece nel Salento, in Puglia, e in alcuni settori del Veneto. L’avviso di allerta meteo prevede dal pomeriggio-sera di giovedì venti da forti a burrasca di Bora, con rinforzi di burrasca forte, su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono inoltre precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Basilicata e Calabria, in estensione nella serata alla Puglia meridionale.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani, venerdì 4 ottobre 2024, valutando una allerta meteo gialla per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria. Nel dettaglio il bollettino delle allerte meteo per domani:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Puglia: Salento

Puglia: Salento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Pianura piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Marche: Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-3, Marc-4

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per domani 4 ottobre

Le previsioni meteo per domani 4 ottobre indicano nuvole e pioggia in gran parte d’Italia. Al nord nel corso del giorno parziali schiarite sulle regioni di nord ovest mentre rovesci più intensi attesi sulle regioni del Triveneto. Temporali anche su Umbria, Marche, Abruzzo e localmente anche sul Lazio con graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della tarda serata. Al sud temporali di forte intensità sul Salento in mattinata ma nubi e pioggia anche sul versante tirrenico di Campania, Basilicata e Calabria. Temperature massime in calo su tutto il Centro-Sud.