Maltempo, allerta meteo rossa in Emilia Romagna, arancione in Toscana e gialla in 8 regioni: le zone a rischio Allerta meteo rossa venerdì 14 marzo in Emilia Romagna e arancione in Toscana. L’allerta gialla invece è prevista nel Lazio, Marche, Umbria, Veneto, Molise, Abruzzo, Campania e Lombardia. Chiuse le scuole a Bologna. Domani infatti è in arrivo una nuova perturbazione: il bollettino delle criticità e di allerta meteo della Protezione civile. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Continua il maltempo su gran parte dell'Italia. In alcune regioni sono in arrivo forti temporali tanto che la protezione civile ha diramato allerte rosse, arancioni e gialle. Domani venerdì 14 marzo infatti una nuova perturbazione raggiungerà la Penisola e potrebbe interessare alcune zone fino alla fine della settimana. L'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico è scattata in Emilia Romagna. Allerta arancione in Toscana. A causa dell'allerta meteo alcuni Comuni – come quello di Bologna – hanno deciso di chiudere le scuole del territorio.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 14 marzo il massimo del rischio idraulico e idrogeologico nella sola regione dell'Emilia Romagna e solo in alcune zone. Allerta arancione (moderata criticità) è prevista per la Toscana e per altre parti dell'Emilia Romagna. L'allerta gialla invece è attesa nel Lazio, Marche, Umbria, Veneto, Molise, Abruzzo, Campania e Lombardia. E in alcune parti di Toscana ed Emilia Romagna.

Maltempo, allerta meteo rossa in Emilia Romagna domani 14 marzo

Domani 14 marzo la regione più interessata da violente precipitazioni con rischio anche idrogeologico è l'Emilia Romagna. Qui la protezione civile hanno emesso un’allerta rossa per piene dei fiumi e una arancione per temporali e vento. A Bologna, così come in altri territori della regione, le scuole resteranno chiuse. Lo fa sapere il Comune: "L'attività didattica è sospesa, in via precauzionale, nelle scuole di ogni ordine e grado". L'amministrazione di Bologna specifica anche che rimarranno chiuse le palestre scolastiche. E ancora: "La Protezione civile regionale ha diramato oggi un'allerta rossa per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi d'acqua arancione per temporali e gialla per vento per tutta la giornata di domani". Ecco il bollettino con l'allerta rossa di di domani venerdì 14 marzo:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA: Emilia Romagna: Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Montagna bolognese, Collina bolognese

Maltempo, allerta meteo arancione in Toscana domani 14 marzo

L'allerta meteo arancione domani 14 marzo è attesa invece in Toscana: c'è pericolo nubifragi che potrebbero colpire 143 comuni. Sono in corso riunioni per capire se è necessario anche in questo caso chiudere alcune scuole. La protezione civile monitorerà anche tutti i fiumi della regione. Ecco il bollettino con l'allerta arancione di domani venerdì 14 marzo:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna bolognese, Collina bolognese

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana

Emilia Romagna: Montagna bolognese, Collina bolognese Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Maltempo, allerta meteo gialla domani 14 marzo

Il maltempo interesserà anche altre regioni d'Italia, ma con precipitazioni più moderate. L'allerta gialla è attesa domani 14 marzo nel Lazio, Marche, Umbria, Veneto, Molise, Abruzzo, Campania e Lombardia. Ecco il bollettino con l'allerta gialla di domani venerdì 14 marzo:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacino del Liri, Aniene. Marche: Marc-1, Marc-2. Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Fiora e Albegna-Costa e Giglio. Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere. Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lazio: Bacino del Liri, Aniene. Marche: Marc-1, Marc-2. Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Fiora e Albegna-Costa e Giglio. Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere. Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro. Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro. Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana. Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola. Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene. Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano. Marche: Marc-5, Marc-1, Marc-3. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio. Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Meteo, le previsioni per domani 14 marzo

Per la giornata di domani 14 marzo le previsioni meteo annunciano un'ennesima ondata di maltempo. Al Nord potranno arrivare rovesci anche forti in mattinata, che si attenueranno nel pomeriggio. Può essere attesa la neve dai 1.200 metri in su. Le temperature saranno in calo, ma con le massime che si aggirano tra i 10 e i 1 gradi. Il maltempo interesserà soprattutto il Centro Italia: in Toscana ci saranno forti temporali che si potranno spostare a fine giornata tra Umbria e Marche. Al Sud la pioggia è attesa solo in Sardegna. In Sicilia e nelle altre regioni il cielo sarà soleggiato per gran parte del tempo. Qui le temperature potranno toccare anche i 27 gradi.