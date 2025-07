Terremoto in Emilia, scossa di magnitudo 3.6 a San Felice sul Panaro: avvertita a Modena e Bologna

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Terremoto oggi in Emilia-Romagna: una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata dall'Ingv alle 09:43 con epicentro a cinque chilometri da San Felice sul Panaro, in provincia di Modena e ad una profondità di 10 chilometri. È stata avvertita anche a Ferrara, Bologna e addirittura fino a Mantova e Verona, in particolare in molti centri della Bassa veronese. Tra i comuni in cui è stata avvertita si segnalano anche Cento, Mirandola, Crevalcore, Ravarino, Finale Emilia, Sant'Agata Bolognese, Cavezzo. "Sentito benissimo il boato e la vibrazione", scrivono molti utenti sui social network.

Al momento non si registrano danni a cose o persone. Si tratta più o meno delle stesse zone colpite dal sisma del 2012.

Il sindaco di uno dei comuni vicini all'epicentro, Poggio Rusco, ha scritto sui social. "Alle 9,45 si è registrata una scossa sismica circa del quarto grado con epicentro a San Felice sul Panaro (MO). Sono in corso le prime verifiche ma, per ora, non si registrano danni e conseguentemente feriti. Terremo monitorato l'evolversi della situazione e invitiamo chi avesse subito danni a contattare l'ufficio tecnico comunale al numero 0386-51001".