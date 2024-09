Maltempo in Abruzzo: la grandine ricopre Castel di Sangro, mezzi spazzaneve in azione Il maltempo ha sorpreso tutti oggi, 2 settembre, nel comune abruzzese. Il comune ha dovuto far intervenire i mezzi spartineve per riportare la situazione alla normalità. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Un fortissimo temporale si è abbattuto oggi, lunedì 2 settembre, a Castel di Sangro causando notevoli disagi in molte zone del comune abruzzese. Il maltempo ha praticamente trasformato questi ultimi giorni di estate in un vero e proprio scenario da inverno.

La tempesta è stata infatti accompagnata da grandine di grosse dimensioni, provocando allagamenti in numerose abitazioni e qualche ristorante.

Diverse le segnalazioni ai vigili del fuoco. Le squadre di emergenza sono intervenute subito per gestire la situazione, ma l’intensità della grandinata è stata tale che si è reso necessario l’intervento dei mezzi spazzaneve per liberare le strade dai cumuli di ghiaccio che si erano rapidamente accumulati.

Nonostante il brutto tempo abbia causato problemi alla circolazione, fortunatamente non si segnalano danni gravi a persone o cose. Maltempo anche a Roccaraso.

“In estate con lo spartineve, ci mancava proprio tra le originalità”, ha scritto il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, sul suo profilo Facebook accompagnando il video in cui si vede il mezzo impegnato nelle strade del proprio comune. “È un evento che non si vede tutti i giorni e che ricorderemo a lungo”.

"Il nostro primo obiettivo è stato ripristinare la sicurezza nelle aree più critiche e monitorare il normale deflusso delle acque" ha detto il vicesindaco Franco Castellano. "Stiamo lavorando senza sosta per risolvere tutti i problemi nel minor tempo possibile", ha concluso.

La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla su tutto l'Abruzzo per domani proprio per il rischio di forti temporali, principalmente per il Bacino dell’Alterno e dell’Alto Sangro oltre che la Marsica.