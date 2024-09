video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 settembre: otto regioni a rischio Tempo instabile sull'Italia dove nelle prossime ore sono attesi temporali diffusi anche al sud. La Protezione civile ha valutato per domani martedì 3 settembre una allerta meteo gialla per rischio temporali su otto regioni.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo si estende anche al sud dell’Italia e per la giornata di domani, martedì 3 settembre, è allerta meteo in otto regioni del centro sud. La Protezione civile infatti ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani una allerta meteo gialla per rischio temporali su diversi settori della Penisola da nord a sud.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani: le regioni a rischio

A causa dell‘indebolimento dell’anticiclone nord africano, sulla Penisola in questi giorni irromperanno flussi di aria più fresca che spingeranno alcune perturbazioni di origine atlantica verso il Mediterraneo che sono responsabili di una instabilità meteo diffusa in molti settori del nostro Paese. Sulla base delle previsioni meteo e dei fenomeni in atto, il dipartimento di Protezione civile quindi ha valutato per la giornata di domani, martedì 3 settembre, una allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna. Ecco nel dettaglio il bollettino delle allerte meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso

Meteo, le previsioni per domani 3 settembre

Per domani, martedì 3 settembre, le previsioni meteo indicano al nord nubi compatte su Alpi e Prealpi, in estensione ai rilievi appenninici, con associate piogge e locali temporali, che interesseranno in particolare Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Nubi intense e locali temporali attesi al mattino anche su bassa Toscana, Lazio e rilievi dell’Abruzzo ma con tempo in miglioramento nel corso del giorno. Al sud infine si prevedono temporali nella notte e al primo mattino su Molise e nord Puglia, in estensione sulle aree tirreniche di Campania e Sicilia occidentale anche con fenomeni molto intensi. Piogge sparse nel corso del giorno anche tra Basilicata e Puglia ma con fenomeni che in generale si esauriranno in serata.