Maltempo, pioggia e neve sul Centro-Sud: scuole chiuse, treni cancellati e in ritardo fino a 6 ore in Calabria Aggiornamenti sul maltempo in Italia oggi, martedì 14 gennaio: allerta meteo su Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata e Molise. Treni in ritardo fino a 6 ore o cancellati al Centro-Sud per pioggia e neve, scuole chiuse in numerosi comuni.

A cura di Ida Artiaco

Italia ancora alle prese con il maltempo, in particolare le regioni del Centro-Sud flagellate nelle ultime ore da una ondata di pioggia, neve e gelo che ha convinto molti comuni a tenere chiuse le scuole oggi, martedì 14 gennaio, per motivi di sicurezza. Le più colpite sono la Campania, la Basilicata, la Sicilia e la Calabria, dove si stanno registrando anche pesanti disagi alla circolazione ferroviaria. Si ricordi che sempre per oggi la Protezione Civile ha diramato livello di allerta arancione per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico per la Calabria, sul versante Jonico Centro-settentrionale. Allerta gialla per altre quattro regioni: Campania, Basilicata, Molise e Sicilia.

Scuole chiuse oggi 14 gennaio in Sicilia, Calabria e Basilicata

Scuole chiuse per il maltempo in cinque comuni del Siracusano. È quanto hanno deciso in mattinata i sindaci di Floridia e di Francofonte, due centri che si aggiungono a Portopalo di Capo Passero, Pachino e Avola colpiti da piogge torrenziali e allagamenti di strade e diversi edifici tra cui alcuni plessi scolastici. "Non uscite se non per motivi eccezionali", ha spiegato, Marco Carianni, primo cittadino di Floridia, aggiungendo che "le condizioni reali" del meteo sono risultate peggiori di quanto previsto. Le fortissime raffiche di vento stanno sferzando quasi tutti i Comuni del Siracusano, nel capoluogo sono caduti diversi pali dell'illuminazione pubblica che si sono abbattuti sulle auto in sosta.

Scuole chiuse anche in alcuni comuni della Calabria, della Campania (in particolare in provincia di Avellino e Benevento) e in Basilicata, anche se qui le condizioni meteo sarebbero in miglioramento. A Potenza e in altri comuni lucani il pericolo principale è adesso rappresentato dagli alberi pericolanti, appesantiti dalla neve cadute nelle ultime 48 ore: a questo proposito i Vigili del fuoco hanno dovuto effettuare centinaia di interventi per liberare la carreggiata da rami caduti o per tagliare quelli in bilico.

Treni in ritardo fino a 6 ore su Salerno-Reggio Calabria

Per i danni provocati dal maltempo che sta interessando la zona del Tirreno cosentino, la circolazione ferroviaria è sospesa da questa notte fra Diamante e Capo Bonifati, Fuscaldo e Paola, Paola e San Lucido, lungo la linea Salerno-Reggio Calabria. In particolare – riferisce una nota di Ferrovie dello Stato – su alcuni tratti il forte vento ha causato la presenza sulla linea ferroviaria di oggetti metallici esterni alla ferrovia. Inoltre, in alcune zone le forti piogge non consentono una regolare circolazione dei treni. Al momento non è possibile attivare dei collegamenti con autobus per l'interruzione anche della viabilità stradale.

In totale nove treni tra Alta velocità e Intercity sono cancellati o limitati, altri 5 attualmente fermi e ritardi che per due treni notturni sono arrivati a superare i 350 minuti, cioè quasi 6 ore.

Sul sito di Trenitalia viene comunicato la circolazione è ancora sospesa anche tra Cassibile e Santa Teresa Longarini sulla linea Caltanissetta-Siracusa sempre per danni causati dal maltempo: "I treni Regionali possono subire cancellazioni, attive corse con bus".