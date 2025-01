video suggerito

Maltempo, allerta meteo per temporali, neve e vento forte domani martedì 14 gennaio: le regioni a rischio Continua il maltempo sull'Italia dove è stata prorogata l'allerta meteo arancione e gialla su quattro regioni per la giornata di martedì 14 gennaio. Attesi temporali, neve e ancora vento forte.

A cura di Eleonora Panseri

Proseguirà anche nelle prossime ore la fase di maltempo che sta interessando le regioni meridionali del nostro Paese. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, martedì 14 gennaio.

È prevista allerta arancione su settori della Calabria, mentre l'allerta gialla è stata disposta su altre quattro regioni. A causa del maltempo e della neve domani le scuole di alcune regioni rimarranno chiuse. Interessate, in particolare, la Campania e la Basilicata ma stop a lezioni anche in Puglia, Calabria e Sicilia: a questo link l'elenco dei comuni interessati.

Allerta maltempo arancione in Calabria per martedì 14 gennaio

Ancora freddo, vento forte e neve in Calabria, interessata dalla giornata da una perturbazione che sta coinvolgendo soprattutto la fascia settentrionale della regione.

Per domani, martedì 14 gennaio, la Protezione Civile della Calabria ha diffuso un bollettino meteo con allerta gialla in tutta la regione, mentre il livello sale ad arancione per la zona dello Ionio Cosentino. Di seguito i dettagli:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale;

Versante Jonico Centro-settentrionale; Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale;

Versante Jonico Centro-settentrionale; Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: quattro regioni a rischio

Oltre alla Calabria, anche altre tre regioni saranno interessate domani da un'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Si tratta di Basilicata, Sicilia e Molise. Ecco quali saranno i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1;

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

Basi-E2, Basi-E1; Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico; Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta arancione:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B; Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B;

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

La mappa delle zone a rischio pubblicata dalla Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani martedì 14 gennaio

Per la giornata di domani, martedì 14 gennaio, al Nord e su Toscana e Lazio è previsto cielo sereno o poco nuvoloso. Questi saranno invece in prevalenza nuvolosi, a tratti coperti altrove, con nubi più diffuse e compatte al Sud, in Sicilia e sul settore del medio basso adriatico.

Il rischio di piogge sparse e rovesci riguarderà ancora il Sud e la Sicilia, specialmente il settore ionico. Attese nevicate anche sotto i mille metri di quota. Le temperature non subiranno sensibili variazioni rispetto alla giornata di lunedì. I valori minimi saranno in ulteriore calo, soprattutto al Nord, le massime saranno invece stazionarie.