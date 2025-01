video suggerito

Scuole chiuse domani 14 gennaio per maltempo e neve: l'elenco dei comuni in aggiornamento Scuole chiuse domani martedì 14 gennaio a causa del maltempo e della neve. Interessate in particolare la Basilicata e la Campania ma stop a lezioni anche in alcuni comuni di Puglia, Calabria e Sicilia. L'elenco dei comuni in aggiornamento dove i sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sui loro territori.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo continua insistere sul sud Italia e scuole chiuse anche per la giornata di domani martedì 14 gennaio 2025 in decine di comuni, soprattutto tra Campania e Basilicata ma stop alle lezioni anche in alcuni comuni di Puglia, Calabria e Sicilia. Pioggia, temporali e neve abbondante anche in zone collinari hanno spinto molti sindaci ad emanare ordinanze urgenti che dispongono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sui loro territori. L'elenco in aggiornamento e dei comuni interessati dallo stop alle lezioni per domani 14 gennaio.

Scuole chiuse in Basilicata domani 14 gennaio

Situazione critica in molti comuni della Basilicata dove anche martedì sarà una giornata senza scuola, soprattutto in provincia di Potenza. Diversi sindaci, soprattutto tra Pollino e Vulture, hanno emesso già ieri ordinanze di chiusura anche per martedì 14 gennaio, altri si sono aggiunti anche oggi. A causa dell’emergenza neve, per domani martedì 14 gennaio, è stata disposta la chiusura delle scuole nei seguenti Comuni della Basilicata:

Potenza (inclusa l’Università), Anzi, Bella, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea, Chiaromonte, Gallicchio, Latronico, Pescopagano, Pietrapertosa, Pignola, Rapone, San Chirico Nuovo, San Fele, Terranova di Pollino, Marsicovetere-Villa d’Agri-Barricelle, Rionero in Vulture, Ruoti, Ruvo del Monte, San Severino Lucano.

L'elenco delle scuole chiuse in Campania domani

Molte scuole chiuse domani anche in Campania, in particolare in provincia di Avellino ma anche nel Salernitano, a causa del maltempo, della neve e del vento forte. La Protezione Civile della Regione Campania ha infatti allungato l'allerta fino alle 18 di domani martedì 14 gennaio sull'intero territorio. L’elenco in aggiornamento degli istituti chiusi per maltempo domani in Campania:

Avigliano, Guardia Lombardi, Aquilonia, Avella, San Sossio Baronia, Caggiano, Laviano, Policastro, Sant’Angelo dei Lombardi. L'elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.

Domai in Puglia scuole chiuse per neve

Alcune scuole chiuse domani anche in provincia di Foggia per neve e maltempo in Puglia. Stop alle lezioni ad esempio a Monteleone di Puglia, Accadia, Monte Sant'Angelo, Alberona, San Marco La Catola, Castelluccio Valmaggiore.

In Calabria scuole chiuse per allerta meteo arancione

Domani 14 gennaio scuole chiuse anche in alcuni comuni del Calabria per allerta meteo arancione. Stop alle lezioni a Petilia Policastro, in Provincia di Crotone, dove in considerazione dell'allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile regionale per l’intera giornata di domani, Martedì 14 Gennaio 2025 e la comunicazione di neve prevista domani dai 500 metri sul livello del mare, il Sindaco ha disposto la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado. Scuole chiuse anche ad Acri in provincia di Cosenza.

In Sicilia scuole chiuse in alcuni comuni per allagamenti

In Sicilia scuole chiuse in alcuni comuni del Siracusano per allagamenti. I sindaci di Pachino e Portopalo infatti hanno firmato le ordinanze di chiusura si alcuni scuole per domani martedì 14 gennaio. "Si avvisa la cittadinanza che a seguito delle previsioni meteo fortemente negative ed il previsto peggioramento delle condi-meteo avverse, è disposta la chiusura delle scuole di via Isonzo e via Tonnara per Martedì 14 Gennaio" ha precisato la sindaca di Portopalo di Capo Passero. Situazione simile a Pachino dove la forte pioggia ha provocato allagamenti in alcune palestre scolastiche dove domani sarà necessario effettuare alcuni sopralluoghi.