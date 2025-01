video suggerito

Scuole chiuse domani per allerta meteo e neve in Campania, l'elenco dei Comuni Scuole chiuse in alcuni comuni della Campania domani, martedì 14 gennaio 2025, a causa delle precipitazioni di neve e per il vento forte.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scuole chiuse per maltempo e neve in Campania, domani, martedì 14 gennaio 2025. Molti Comuni delle province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento stanno predisponendo le ordinanze per disporre la sospensione delle lezioni anche per la giornata di domani, dopo quanto già accaduto oggi. Si tratta in particolare dei centri che si trovano nelle zone montane interne, dove sta cadendo copiosamente la neve, andando a coprire in molti casi strade e piazze e vie di accesso alle scuole. Le precipitazioni nevose stanno interessando molte aree interne della regione Campania fino a quote basse. Da qui, le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado firmate dai sindaci in queste ore.

I tecnici comunali, intanto, sono alle prese anche con la conta dei danni per il maltempo e in molte città sono stati necessari interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti, crolli e vari dissesti, ma anche per spalare la neve dalle strade con i gatti delle nevi. Nel Salernitano i pompieri hanno salvato 8 persone, tra le quali un bimbo, rimaste bloccate dalla neve in un rifugio. La Protezione Civile della Regione Campania, intanto, ha prorogato l'allerta meteo per vento, neve e rischio idrogeologico fino alle ore 18 di domani, martedì 14 gennaio 2025. Scuole aperte nella città di Napoli, come anticipato dal sindaco Gaetano Manfredi.

Di seguito l'elenco delle scuole chiuse in Campania per la giornata di martedì 14 gennaio:

Aquilonia (Av)

Sant’Angelo dei Lombardi (Av)

Avella (Av)

Caggiano (Sa)

Laviano (Sa)

Come si decide di chiudere le scuole per allerta meteo

Ma perché, quando c'è una allerta meteo, le scuole chiudono in alcuni Comuni e restano aperte in altri? A chi spetta la decisione? La procedura si avvia dopo la pubblicazione quotidiana del bollettino di allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania. L'avviso viene comunicato a tutti i Comuni, dove si riunisce la task force tecnica della protezione civile locale, che ha in capo il sindaco. La decisione di chiudere le scuole spetta, quindi, al primo cittadino, che la assume sulla base delle relazioni fatte dai tecnici.

La chiusura degli istituti non è quindi automatica, ma discrezionale. In alcuni comuni le scuole potrebbero restare aperte con allerta arancione, in altri chiudere. In genere, però, nel caso di un'allerta meteo arancione le lezioni sono sospese. Ma nella valutazione pesano anche le condizioni delle strutture, la possibilità di allagamenti, le condizioni del vento. Per il rischio neve, il Comune di Napoli si è dotato di un apposito piano di Protezione civile proprio negli ultimi anni.