Maltempo in Campania, 7 persone e un bimbo intrappolati dalla neve nel rifugio nel Salernitano I vigili del fuoco hanno salvato 7 persone e un bimbo rimasti bloccati sul Monte Cervati nel Salernitano. Oltre 400 interventi dei pompieri per maltempo in Campania.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sette persone e un bambino sono rimasti bloccati dalla neve in un rifugio sul Monte Cervati, nel Salernitano. Sul posto sono subito arrivate varie squadre dei Vigili del Fuoco che hanno avviato le operazioni per soccorrere i malcapitati. I pompieri sono entrati in azione con il gatto delle nevi del Comando di Avellino. Gli operatori sono riusciti a liberare il campo, spalando la neve dalla strada e a raggiungere il rifugio. Le persone sono state trasportate al sicuro a valle. Le operazioni sono terminate con successo.

Maltempo, oltre 400 interventi dei pompieri in Campania

Ma non finisce qui. Sono oltre 400, infatti, gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco in Campania per il maltempo che si è abbattuto sulla regione nelle ultime ore. Dalla notte scorsa forti raffiche di vento stanno imperversando, principalmente nelle province di Salerno (tra il Cilento e l’Agro Nocerino-Sarnese), Caserta, Napoli. Mentre si registrano forti disagi legati alla neve nell’avellinese. Nel complesso sono più di 400 interventi svolti dai vigili del fuoco. A Napoli le folate di vento, superiori a 50 km orari, hanno fatto volare via le transenne dei cantieri sul lungomare, trascinando anche sedie e ombrelloni dei locali.

L'avviso di allerta meteo della Protezione Civile, sia per vento forte che per rischio dissesti idrogeologici, dovrebbe durare fino a mezzogiorno, salvo proroghe. Precipitazioni nevose di notevole intensità si segnalano anche nel potentino dove in 24 ore sono stati svolti oltre 120 interventi, principalmente per disagi alla viabilità stradale (foto): vigili del fuoco in azione per soccorrere autisti in difficoltà, alberi e rami caduti, danni d’acqua e alcuni smottamenti.