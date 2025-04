video suggerito

In Campania vivono quasi 6 milioni di persone: Napoli, Salerno e Giugliano le città più popolose I dati Istat sulla popolazione in Italia in base ai dati del censimento al 31 dicembre 2023. In Campania e nella Penisola in generale si segnala un lieve calo.

A cura di Valerio Papadia

Si segnala un lieve calo della popolazione residente in Campania: stando ai dati Istat in base al Censimento del 31 dicembre 2023, la popolazione in Campania ammonta a 5.593.906 residenti, il 9,5% della popolazione italiana, in diminuzione dello 0,3% rispetto ai dati riscontrati nel Censimento del 2022. Stando ai dati Istat, il 53,1% della popolazione vive nella provincia di Napoli, che sfiora i tre milioni di abitanti; in questo senso, poco più di un quinto della popolazione vive nelle tre città che superano i 100mila abitanti, che sono dunque quelle più popolose, vale a dire Napoli, Salerno e Giugliano in Campania.

I motivi della diminuzione della popolazione in Campania

Tra le motivazioni principali del calo della popolazione in Campania – così come nel resto d'Italia – rispetto al 2022, ci sono il valore negativo del saldo naturale e di quello migratorio interno, ai quali si contrappongono, anche se in modo non sufficiente, i valori positivi del saldo migratorio con l'estero e dell'aggiustamento statistico. In Campania, inoltre, si è raggiunto un nuovo record di denatalità: nel 2023, sono nate 42.925 persone, ovvero 1.544 in meno rispetto al 2022. Anche l'età media, in Campania, si è innalzata nel 2023 rispetto al 2022: si è passati da 43,9 a 44,2 anni.