“Metro e bus gratis per 6 mesi a Napoli” ma è una truffa: annuncio fake della card Anm

L’annuncio truffa pubblicato sui social

"Metro e bus gratis per 6 mesi con una card speciale per festeggiare i 25 anni di Anm". Ma è una truffa. Il nuovo annuncio fake è apparso negli scorsi giorni con vari post sui social. Promette trasporti gratuiti in città acquistando una card celebrativa a poco più di 2 euro. Ma è tutto falso, ovviamente, come precisa il Consorzio Unico Campania, che ha lanciato l'allarme, invitando tutti i cittadini a non cliccare sulla pagina truffaldina, ed ha presentato denuncia.

Il messaggio truffa sui trasporti gratis a Napoli

Il messaggio è accattivante, l'immagine eloquente. Nella foto si vedono i bus dell'Anm e una card con il logo di Unico Campania e poi la scritta 6 mesi gratis. Ma cosa c'è scritto nel messaggio truffa? "Trasporto gratuito per i residenti di Napoli e dintorni. Anm festeggia il suo 25esimo anniversario con una speciale UnicoCampania card – 6 mesi di viaggi illimitati a soli 2,35 euro. Richiedi subito la tua nuova card e viaggia senza limiti in tutta Napoli per soli 2,35 euro. Affrettati sono disponibili solo 500 card a prezzo speciale". Tutto falso, è bene ribadire.

Il messaggio truffaldino è il classico specchietto per le allodole pensato per ingannare gli ignari viaggiatori. Tutto è taroccato, invece. Anm, peraltro, l'Azienda Napoletana della Mobilità, non ha 25 anni, ma ne ha compiuti 30 lo scorso mese di giugno. La società dei bus di Napoli cambiò nome, infatti, nel 1995, nascendo dalle ceneri della vecchia ATAN, nata nel 1947. Nel 2013, poi, l'Anm ha acquisito anche le altre partecipate dei trasporti Metronapoli e NapoliPark, per fusione per incorporazione, diventando un'unica azienda, sotto la Napoli Holding.

Il Consorzio Unico Campania presenta denuncia

Il Consorzio Unico Campania che gestisce il servizio integrato dei trasporti in Campania ha presentato denuncia su questa ennesima truffa – era già accaduto ad agosto dello scorso anno con modalità simili. "Vi segnaliamo l'ennesima pagina fake che pubblicizza una offerta speciale INESISTENTE – scrive Unico Campania – La pagina utilizza, fraudolentemente, il logo di UnicoCampania per indurre gli utenti a credere che si tratti di una pagina ufficiale. UnicoCampania non ha nulla a che vedere con questo tentativo di truffa e procederà a denunciarla presso le autorità compententi. Vi invitiamo a consultare SOLO i canali ufficiali di UnicoCampania per non incorrerre in truffe e furto di dati".