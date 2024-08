“Viaggi sui trasporti a Napoli gratis per un anno” nuovo annuncio truffa. Unico Campania sporge denuncia

video suggerito

L'annuncio truffa pubblicato sui social

"Viaggi gratis per un anno a Napoli sui trasporti Unico Campania". Un'offerta allettante, ma si tratta di un nuovo annuncio truffa che sta imperversando in queste ore sui social. A denunciarlo sono il presidente della commissione comunale Trasporti, Nino Simeone, e il Consorzio Unico Campania che ha segnalato la vicenda alla Polizia Postale. "Vi segnaliamo – scrive il Consorzio Unico Campania – l'ennesima pagina fake che pubblicizza una offerta speciale INESISTENTE. La pagina utilizza, fraudolentemente, il logo di UnicoCampania per indurre gli utenti a credere che si tratti di una pagina ufficiale. UnicoCampania non ha nulla a che vedere con questo tentativo di truffa e procederà a denunciarla presso le autorità compententi. Vi invitiamo a consultare SOLO i canali ufficiali di UnicoCampania per non incorrerre in truffe e furto di dati".

Nuovo annuncio truffa sui trasporti gratis a Napoli

L'annuncio fasullo è stato pubblicato in queste ore sui social network, come Facebook, diventando subito virale grazie alla proposta di una offerta molto allettante, ma come detto del tutto falsa e truffaldina. Nell'annuncio fake c'è scritto:

Offerta speciale per i residenti a Napoli.Ottenete una tessera trasporti UnicoCampania e utilizzate i mezzi pubblici e i parcheggi per 1 anno in modo assolutamente gratuito e senza ricariche. Usa la carta regalo oggi stesso! La promozione è valida fino alla fine della settimana.Per ottenere la carta, cliccare sul pulsante "Applica" sotto l'immagine .Link diretto.

Come detto, nell'immagine che viene pubblicata a corredo compare una tessera con il logo di Unico Campania e sullo sfondo un bus dell'Anm nella zona di piazza Garibaldi. Si tratta, è bene ribadire, di una truffa, alla quale non bisogna assolutamente abboccare. "Abbiamo già avvisato gli utenti sui nostri canali social – spiega a Fanpage.it Gaetano Ratto, presidente del Consorzio Unico Campania – e abbiamo ovviamente subito fatto la segnalazione alla Polizia".

Mentre Nino Simeone, presidente della commissione comunale Trasporti, aggiunge: "Ho contattato il Consorzio UnicoCampania per segnalare questo tentativo di truffa che sta girando sui social. Il Consorzio si è prontamente attivato per segnalare questa situazione agli utenti sui loro social".